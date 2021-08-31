疫情亂象！調查局查獲大陸與越南黑心隔離衣18萬件

為杜絕黑心防疫商品流入市面，調查局清查非法工廠囤積酒精等防疫物資，以及販售黑心快篩試劑、防護衣、醫用口罩及血氧機等案件，今年8月共偵辦49案，包括搜索15處，合計約談54人，另協調地方政府衛生局行政稽查18家工廠或藥局，阻絕各式黑心防疫商品在市場上販售。

今年5月1日醫療器材管理法施行後，適逢防疫警戒升為第3級，市場上也陸續出現囤積或哄抬防疫物資，甚至販賣黑心防護衣等非法案件；調查局統計，自5月開始迄今，共查獲哄抬防疫酒精4265公升、黑心血氧機1萬餘台、自中國及越南進口的仿冒隔離衣18萬件、劣質防護衣6萬7千件、仿冒快篩試劑15萬劑。

調查局指出，去年防疫相關案件，主要聚焦於查緝非法口罩，共查緝15家大型口罩工廠，查獲超過3億7614萬片口罩，今年則聚焦於查緝黑心防疫商品等案件。

調查局指出，目前疫情警戒雖已調降，但防疫工作仍不可掉以輕心，調查局與衛生福利部緊密合作，將鎖定衛福部提供關於蝦皮等各大網路平台上，販售哄抬藥用酒精價格商品等線索，全面進行查緝；另針對濃度、成分不足的乙醇、異丙醇等一般清潔用酒精，同步嚴加查緝。