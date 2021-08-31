疫情亂象！調查局查獲大陸與越南黑心隔離衣18萬件
為杜絕黑心防疫商品流入市面，調查局清查非法工廠囤積酒精等防疫物資，以及販售黑心快篩試劑、防護衣、醫用口罩及血氧機等案件，今年8月共偵辦49案，包括搜索15處，合計約談54人，另協調地方政府衛生局行政稽查18家工廠或藥局，阻絕各式黑心防疫商品在市場上販售。
今年5月1日醫療器材管理法施行後，適逢防疫警戒升為第3級，市場上也陸續出現囤積或哄抬防疫物資，甚至販賣黑心防護衣等非法案件；調查局統計，自5月開始迄今，共查獲哄抬防疫酒精4265公升、黑心血氧機1萬餘台、自中國及越南進口的仿冒隔離衣18萬件、劣質防護衣6萬7千件、仿冒快篩試劑15萬劑。
調查局指出，去年防疫相關案件，主要聚焦於查緝非法口罩，共查緝15家大型口罩工廠，查獲超過3億7614萬片口罩，今年則聚焦於查緝黑心防疫商品等案件。
調查局指出，目前疫情警戒雖已調降，但防疫工作仍不可掉以輕心，調查局與衛生福利部緊密合作，將鎖定衛福部提供關於蝦皮等各大網路平台上，販售哄抬藥用酒精價格商品等線索，全面進行查緝；另針對濃度、成分不足的乙醇、異丙醇等一般清潔用酒精，同步嚴加查緝。
此外，東歐國家羅馬尼亞去年發現我國醫療器材進口商遭該國犯罪集團詐騙後，即與調查局、法務部、台中地檢署等單位進行跨國合作，幫助羅馬尼亞檢警成功凍結我國廠商被騙匯款，本月中旬羅馬尼亞檢警發動逮捕行動，順利偵破此案，協助我國廠商追回遭詐騙款項，共4萬多美元。
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