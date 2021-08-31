影像封測大廠同欣爆內鬼 廠長被大陸豪威挖角當總經理
國內影像產品封裝大廠上市公司同欣電子傳出內鬼，前黃姓廠長被大陸豪威集團挖角當總經理，並延攬5名經理、主任一同跳槽，還偷拍、重置同欣公司大量高經濟價值的營業秘密，打算提供給豪威自建CMOS感測晶片供應鏈，黃等5人落網均否認，檢方偵結依營業秘密罪嫌起訴5人。
檢調查，同欣電龍潭廠包括「RW（晶圓重組）製程」、「CP（Chip Probing晶圓測試）」及「Package Assembly（封裝）」等3部分，營業額以「RW（晶圓重組）製程」生產CIS（CMOS影像感測晶片）為大宗。
檢調指出，影像產品積體電路模組國內市占第一、全球第三，僅次韓國三星、日本Sony兩間國際大廠，2019年營業額21.95億元，因影像產品市場看好，同欣公司2019年、2020年斥資15.86億元擴充「RW（晶圓重組）製程」產能，2020年龍潭廠預估營業額36.3億元。
檢調查，因大陸地區豪威集團所屬的豪威科技公司是同欣最大客戶，委託同欣龍潭廠以「RW（晶圓重組）製程」生產CMOS感測晶片，豪威瞄準CMOS未來龐大市場潛力，打算自建產業供應鏈取代同欣，還分2階段計畫在上海、浙江建廠，預計砸15億元人民幣，目標2022年量產。
檢調發現，豪威2019年12月開始建廠，為求短期內達到目標，先是高薪挖角同欣龍潭廠黃姓前廠長（52歲），到豪威紹興的豪芯公司當總經理，並由黃逐一挖角同欣劉姓前經理（42歲）、鄭姓前經理（65歲）、王姓前副主任（42歲）及王姓組長（38歲）等人，組成「新台團隊」。
黃因長期擔任同欣高階主管，和跳槽的同夥以重置、不正方式取得同欣晶圓加工設備、增加生產線良率輔助技術，以及客戶資料等大量具高經濟價值的營業秘密洩漏給豪威，黃還會把部分營業秘密改作，準備給豪威建新廠和同欣競爭。
檢方訊時，黃坦承離職後到豪芯當總經理，也有邀約其他人一起過去，但他和4名同夥均否認犯罪。同欣員工則證稱，8吋、12吋生產治具圖面是晶圓總組用到工具，是公司內部未公開內容，也有規定員工不得下載機密到私人電腦，且黃等建廠規畫，電力部分就是引用同欣資料。
同欣員工還說，有關黃等被查扣的文件編碼文件，雖然寫的是紹興豪芯，但內容幾乎「一字不漏都是和同欣文件相同」。檢方偵結依違反營業秘密法意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密罪等罪嫌，起訴黃等5人。
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