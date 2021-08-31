影像封測大廠同欣爆內鬼 廠長被大陸豪威挖角當總經理

國內影像產品封裝大廠上市公司同欣電子傳出內鬼，前黃姓廠長被大陸豪威集團挖角當總經理，並延攬5名經理、主任一同跳槽，還偷拍、重置同欣公司大量高經濟價值的營業秘密，打算提供給豪威自建CMOS感測晶片供應鏈，黃等5人落網均否認，檢方偵結依營業秘密罪嫌起訴5人。

檢調查，同欣電龍潭廠包括「RW（晶圓重組）製程」、「CP（Chip Probing晶圓測試）」及「Package Assembly（封裝）」等3部分，營業額以「RW（晶圓重組）製程」生產CIS（CMOS影像感測晶片）為大宗。

檢調指出，影像產品積體電路模組國內市占第一、全球第三，僅次韓國三星、日本Sony兩間國際大廠，2019年營業額21.95億元，因影像產品市場看好，同欣公司2019年、2020年斥資15.86億元擴充「RW（晶圓重組）製程」產能，2020年龍潭廠預估營業額36.3億元。

檢調查，因大陸地區豪威集團所屬的豪威科技公司是同欣最大客戶，委託同欣龍潭廠以「RW（晶圓重組）製程」生產CMOS感測晶片，豪威瞄準CMOS未來龐大市場潛力，打算自建產業供應鏈取代同欣，還分2階段計畫在上海、浙江建廠，預計砸15億元人民幣，目標2022年量產。

檢調發現，豪威2019年12月開始建廠，為求短期內達到目標，先是高薪挖角同欣龍潭廠黃姓前廠長（52歲），到豪威紹興的豪芯公司當總經理，並由黃逐一挖角同欣劉姓前經理（42歲）、鄭姓前經理（65歲）、王姓前副主任（42歲）及王姓組長（38歲）等人，組成「新台團隊」。

黃因長期擔任同欣高階主管，和跳槽的同夥以重置、不正方式取得同欣晶圓加工設備、增加生產線良率輔助技術，以及客戶資料等大量具高經濟價值的營業秘密洩漏給豪威，黃還會把部分營業秘密改作，準備給豪威建新廠和同欣競爭。

檢方訊時，黃坦承離職後到豪芯當總經理，也有邀約其他人一起過去，但他和4名同夥均否認犯罪。同欣員工則證稱，8吋、12吋生產治具圖面是晶圓總組用到工具，是公司內部未公開內容，也有規定員工不得下載機密到私人電腦，且黃等建廠規畫，電力部分就是引用同欣資料。