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中廣土地移轉國有 光華公司不服提告敗訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，光華投資公司認為，身為「好聽」等4公司的債權人，黨產會處分一旦執行，約47億元債權受影響，提告撤銷原處分；台北高等行政法院審理，今天判決原告之訴駁回，光華投資敗訴。可上訴。

黨產會2019年9月24日作出行政處分，認為中廣為國民黨的附隨組織，中廣不當取得的財產，包括日治時期「台灣放送協會」在各地房舍、土地及由國家預算購置的資產皆是。

黨產會認為，中廣不當取得的財產應移轉國有，另命中廣名下民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共13筆土地移轉國有、還要追徵中廣出售位於台北市仁愛路「帝寶」等已轉移或出售的29筆土地共77億3138萬9185元之價額。

黨產會調查說，國民黨2006年12月透過中投將中廣97%股權出售給「好聽」、「悅悅」、「播音員」、「廣播人」4家公司，4家公司將所持中廣股權，設定質權給國民黨的光華投資公司，用以擔保尚未支付的股款，以及光華投資對中廣非廣播部門資產的權益。

不過，光華投資公司提告主張，華夏公司將其持有的97％股權售給「好聽」等4家公司，華夏再將對「好聽」等4家公司的56億股款債權轉讓給光華投資，目前還有47億元未清償，黨產會原處分導致中廣財產和營業權受到侵害，光華權益也受損，一度聲請停止執行。

行政法院之前即認定，光華不是黨產會原處分的相對人、僅是「債權人」，於原處分中沒有法律上的利害關係，不符合要件，駁回聲請，並確定；光華之後另提本訴，欲撤銷黨產會認定中廣為國民黨附隨組織的原處分，案經審理，今天宣判。

黨產會 中廣 國民黨

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