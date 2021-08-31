她借錢收息還要「玫瑰花和一頓飯」 他不還錢詐欺無罪

王姓男子寫LINE向林姓女性友人借錢，林女要求付10％利息，外加玫瑰花和請她吃一頓飯後匯款，王後來沒還錢，檢方起訴王詐欺罪；台北地方法院審理，檢視LINE對話紀錄，認為王未施用詐術，判王無罪，可上訴。

檢察官指控，王與林女於2017年認識，2018年3月到5月，王分別以詐術向林女取得2萬3000元，事後未返還，犯詐欺取財罪。

法院審理，王承認向林女取得2萬3000元，否認詐欺取財。王稱，向林女借的錢已經歸還，沒有詐騙她。

法院調查，林女借錢給王、王沒有還錢，林女曾向新北地院聲請支付命令獲核發，王並未對支付命令異議，此外，林女稱，她跟王是朋友介紹認識的，之前王就曾跟她借過錢，因有還錢，所以再借。

法官查證王、林女LINE的對話，王敲林女稱「你能先轉3千到我卡裡嗎？」，林女要求王說只有他們2人知道的事確認身分，王回「我們常去你家旁邊的公園」、「有買章魚腳」，另回覆林女帶王去吃豆花。

LINE對話紀錄顯示，同意借錢之前，林女用LINE告訴王「10％利息，還有玫瑰花和一頓飯。好，成交，帳號」，王回「你真的很會」，最後林女傳個愛心貼圖給王，還對王稱「謝謝誇獎」。