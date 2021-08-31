快訊

影／59.5萬劑AZ疫苗到貨 15:16運抵桃園機場

南警追查中！3歲女童全身瘀傷送醫不治 生母、同居人皆否認虐童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她借錢收息還要「玫瑰花和一頓飯」 他不還錢詐欺無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男子寫LINE向林姓女性友人借錢，林女要求付10％利息，外加玫瑰花和請她吃一頓飯後匯款，王後來沒還錢，檢方起訴王詐欺罪；台北地方法院審理，檢視LINE對話紀錄，認為王未施用詐術，判王無罪，可上訴。

檢察官指控，王與林女於2017年認識，2018年3月到5月，王分別以詐術向林女取得2萬3000元，事後未返還，犯詐欺取財罪。

法院審理，王承認向林女取得2萬3000元，否認詐欺取財。王稱，向林女借的錢已經歸還，沒有詐騙她。

法院調查，林女借錢給王、王沒有還錢，林女曾向新北地院聲請支付命令獲核發，王並未對支付命令異議，此外，林女稱，她跟王是朋友介紹認識的，之前王就曾跟她借過錢，因有還錢，所以再借。

法官查證王、林女LINE的對話，王敲林女稱「你能先轉3千到我卡裡嗎？」，林女要求王說只有他們2人知道的事確認身分，王回「我們常去你家旁邊的公園」、「有買章魚腳」，另回覆林女帶王去吃豆花。

LINE對話紀錄顯示，同意借錢之前，林女用LINE告訴王「10％利息，還有玫瑰花和一頓飯。好，成交，帳號」，王回「你真的很會」，最後林女傳個愛心貼圖給王，還對王稱「謝謝誇獎」。

法官認為，王借貸過程沒有施用詐術，林女借款前有經過評估，不能以王借款不還即認定王涉詐欺；判決說，林女曾對王聲請核發支付命令，王沒有異議，更難認王涉詐欺，檢察官舉證不能證明王犯罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

詐欺

延伸閱讀

女涉散布假消息遭送辦 她「＠老闆娘」求證獲不起訴

蜷尾家秒殺熱賣雪餅口味公布！開賣時間＋限定通路搶先看，兩款「蜷尾家愛的雪餅」禮盒必搶

台中妙齡女被單眼阿伯搭訕加LINE 網搜竟與性侵犯同名

一卡通搶市場 金門12月底前用LINE Pay Money享回饋

相關新聞

美髮師酒駕撞死媒體人黃暐瀚母 依酒駕致死重判5年4月

美髮師方兆杰於5月初與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒後駕賓士轎車撞死媒體人黃暐翰的七旬母親，肇事後還到超商買啤酒喝，否...

蝦皮購物標錯價風波 負責人被控妨害電腦使用不起訴

知名購物網「蝦皮」今年3月爆出標錯價事件，導致「肯德基」蛋撻禮盒只要35元、萊爾富部分衛生紙8包只賣30元，引發網友搶購...

拿74公分拔釘器夜襲老母 長眉逆子討祖產超狠心

男子詹沿修疑因索討房產過戶不成，去年10月凌晨拿大型拔釘器夜襲母親與胞弟，高齡7旬的母親背部留下兩排「鏟痕」，多處骨折，...

把他當孫子卻被詐1億餘 老婦痛罵染賭癮騙子「惡質」

彰化縣兆珵股份有限公司老闆高國勝，明知該公司未實際經營醫療器材買賣，也未與台灣明尼蘇達礦業製造等公司有業務往來，竟於4年...

疫情亂象！調查局查獲大陸與越南黑心隔離衣18萬件

為杜絕黑心防疫商品流入市面，調查局清查非法工廠囤積酒精等防疫物資，以及販售黑心快篩試劑、防護衣、醫用口罩及血氧機等案件，...

影像封測大廠同欣爆內鬼 廠長被大陸豪威挖角當總經理

國內影像產品封裝大廠上市公司同欣電子傳出內鬼，前黃姓廠長被大陸豪威集團挖角當總經理，並延攬5名經理、主任一同跳槽，還偷拍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。