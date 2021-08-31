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台南前議長周五六輔選攻訐立委郭國文 認罪和解求緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

前台南縣議長周五六前年底擔任第10屆立法委員台南市第2選區候選人李武龍競選總部執行長，在佳里區造勢團結大會上，以「過去郭國文做我們民進黨市黨部主委，連水災的錢都敢拗去…」等不實言論指摘郭，被一狀告上法庭，一審認周犯公職人員選舉罷免法處4月徒刑，他不服上訴，台南高分院今天開庭，周認罪外與郭和解，請求法官從輕量刑，給予緩刑機會。

檢警調查，周五六擔任第10屆立法委員候選人李武龍競選總部的執行長，現任立委郭國文則是李武龍的競爭對手。未料，周2019年12月29日11時，在台南市佳里區造勢舞台上公然以「過去郭國文做我們民進黨市黨部主委，連水災的錢都敢拗去，之後民進黨放過他，在法院裏面，聽說和解後，他才沒事的，這種人連水災的錢都敢拗去，貪汙去，這種人讓他做民意代表，我們不希望啦」。

郭國文不滿遭不實言論攻訐，表示要以訟止謗，認已損害其名譽及該選區立法委員選舉的公正性提告。

然而，周五六辯護人表示，郭翌日召開記者會，表示要以訟止謗，未給被告澄清口誤機會，之後並以12萬票大勝李武龍的6萬6千票，認郭國文的名譽實際上未受影響。一審認周犯公職人員選舉罷免法傳播不實罪，處4月徒刑，可易科罰金，褫奪公權1年。周不服上訴。

台南高分院合議庭今天開庭審理，周五六及辯護人當庭表示認罪外，並與郭國文達成和達。辯護人說，周五六因與李武龍父親李和順是好友，才掛名執行長，當天到場演說，周承認發言不當，當天因雨也提早離開，現場民眾原本即是李的支持者，至於上傳臉書該段影片也非周本人所為。

辯護人也表示，周已退休，退出政壇，去年底也因心臟不適就醫，現靠勞保退休金給付退休所需。周五六及辯護人請求法官從輕量刑，給予緩刑機會。而合議庭預定9月14日宣判。

台南地院認前議長周五六（右）犯公職人員選舉罷免法處4月徒刑，他不服上訴台南高分院，周認罪外與郭國文和解，請求法官從輕量刑，給予緩刑機會。圖／本報資料照
台南地院認前議長周五六（右）犯公職人員選舉罷免法處4月徒刑，他不服上訴台南高分院，周認罪外與郭國文和解，請求法官從輕量刑，給予緩刑機會。圖／本報資料照

郭國文 李武龍

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