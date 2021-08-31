女涉散布假消息遭送辦 她「＠老闆娘」求證獲不起訴

苗栗京元電子在今年6月爆發移工群聚染疫案，張姓女子為此在LINE群組發送，苗栗某飯店變成防疫旅館「今天送60個京元電進去隔離」等語，遭認定散布不實訊息送辦。士林地檢署偵結，張女在群組內詢問同學兼飯店老闆娘消息是否為真，也獲「這是假消息」之回覆，群組其他人也能透過對話，知道訊息的真實性，全案不起訴處分。

不起訴處分書指出，張女在今年6月5日在LINE群組「我們這一家」傳送新冠肺炎相關疫情，內容為「某飯店變成防疫旅館，今天送了60個京元電進去隔離，最好不要在那附近逗留」遭認為是不實訊息，依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

張女供稱，班上同學是飯店的老闆娘，才會在群組傳送訊息提問，老闆娘也回答「這是假消息」隨後就在傳送表示感謝之意的訊息，沒有散布不實訊息。

檢方清查群組對話內容，張女在傳送消息3分鐘後，就標記了同學兼老闆娘，提問「真的嗎？」老闆娘在11分鐘後答覆「我們沒有京元電，這是假消息」張女立即再標記老闆娘，並寫上「妳為全體大局著想，有能力付出，實在讓人敬佩，感謝妳」