他為護樹痛罵包商黑心爛到爆　因好事做得多獲不起訴

高雄左營區果貿新村社區有多棵桃花心木遭「斷頭」，引起護樹團體撻伐，愛樹人士不捨樹木遭砍，在臉書社團「森林城市－高雄護樹人」貼文控包商砍樹拿去賣「黑心」、「爛到爆」。包商不滿告社團管理員、森林城市協會理事長莊傑任妨害名譽。高雄地檢署偵結，認為莊貼文雖有毀損包商名譽，但考量他有樹木專業，加上投入景觀、環保等公共事務，好事做得多，對公益多有貢獻，最後不起訴處分。

新村社區管委會從12月1日起聘僱廠商，修剪社區2棟、3處公園綠地修樹工程；去年12月4日晚間，莊傑任發現樹木遭砍，在社團「森林城市－高雄護樹人」貼文控包商「半夜兩點盜伐桃花心木？」

貼文指控「桃花心木市價每噸2200元，難道是想賺錢想瘋了？不管是趁黑夜盜伐還是趁修剪時被處理掉，我們徵求社區住戶站出來，去警局提告毀損、竊盜報案（部分居民表示，砍除的不只桃花心木，還有樟樹、印度黃檀）。這不是修剪，這是一場活生生的殺戮，直接點名包商「道蒂景觀」黑心又違規，主事者是「果貿社區管委會」，請到這種爛廠商把修剪當伐木。

修樹廠商發現遭黑後，認為莊的發文損害名譽，氣得向警方提告；莊到案後辯稱，包商做法違反高雄市景觀樹木修剪作業規範，他也向里長查證確實只是「修剪」樹木，沒想到修剪變「砍樹」，加上當地張姓居民通報有人半夜把樹運走，所以他是懷疑廠商「盜伐」，畢竟這樣砍樹確實不合理。

高雄地檢署根據包商與社區契約內容，加上社區管委會證詞，認為部分樹木遭「斷頭」，是有蟲害或空心，修剪前經管委會同意；另，莊傑任稱貼文是根據張姓居民通報內容，但張男並未住在社區，既然特意前往社區蒐證，又沒拿手機拍照、錄影存證，顯然不符合常理。

檢方認為，遭鋸斷的桃花心木僅2棵，莊卻妄自推斷包商有「盜賣」情況，而包商是接受社區委託，僅屬一般私人契約，非高雄市政府公物，因此不受高雄市景觀樹木修剪作業規範；莊男身為「森林城市－高雄護樹人」社團管理員，有維護環境、揭陋掀弊功能，但報導前應經合理查證，才能府和言論自由真諦，而不是捏造、揣摩包商動機，毀損他人名譽。