把他當孫子卻被詐1億餘 老婦痛罵染賭癮騙子「惡質」

彰化縣兆珵股份有限公司老闆高國勝，明知該公司未實際經營醫療器材買賣，也未與台灣明尼蘇達礦業製造等公司有業務往來，竟於4年前向黃男等10人佯稱兆珵公司有各項醫療器材訂單急需資金、需要入股，向10名被害人共詐財新台幣2億2292萬餘元，高供稱「染上賭癮，賭輸了」，台中高分院依詐欺、偽造文書罪將他判刑8年11月。可上訴。

高國勝（33歲）供稱「這2 、3 年染上賭癮，我的錢都是賭輸了，我確實是賭輸了，檢察官也有查，我沒有洗錢，我也有提供相關證據給檢察官查證」。合議庭審酌高國勝利用被害人的信任，詐得大筆金錢，卻用來賭博、奢侈性消費，出於滿足自己私慾，予以重判。

黃男、洪女夫婦慘遭詐財1億6173萬元，洪婦說「我將高男當成是自己的孫子，要扶植他創業，竟然詐騙我們，非常惡質，他不知道自己做錯事情了，不可同情他，因為他不會改過，希望重判」。 郭女被詐3308萬元，她表示「讓我們負債累累，非常惡質，希望判重一點」。

單親媽媽蕭女被詐331萬，她說「高男只有口頭表示要還款，但還想要跟我借錢周轉，我是單親媽媽，這是我畢生積蓄，他擺明不想還錢，之前還跟我說全家要移民，之後就沒有跟我聯絡」。

判決書指出，高國勝自2017年2月起擔任兆珵股份有限公司負責人，明知兆珵公司並未實際經營醫療器材買賣，也未與台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司、美德耐股份有限公司、雅譽企業有限公司等公司有實際業務往來。

高男竟自2017年1月26日起，分別向黃男等10人，佯稱兆珵公司有各項醫療器材訂單急需資金、需要入股、周轉，若提供資金周轉、投資，將可分得高額之訂單利潤等語，並為取信被害人，高男變造美德耐股份有限公司報價單、雅譽企業有限公司估價單、或製作內容不實兆珵公司銷售貨品予醫院及診所等商家之銷貨單。

此外，高男並委請不知情刻印業者偽刻台中商業銀行股份有限公司的圓戳章，再自行蓋於台中商銀代收票據明細、台中銀行國內匯款申請書回條上，而偽造代收票據明細、台中銀行國內匯款申請書回條，並偽造台中商銀之存摺等，使被害人信以為真，先後交付款項，共被詐取新台幣2億2292萬餘元。