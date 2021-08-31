快訊

直播／今增3本土病例集中雙北 另添1境外、1死

錢櫃月虧8千萬 老董練台生不知所措嘆：大企業也不堪停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿74公分拔釘器夜襲老母 長眉逆子討祖產超狠心

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子詹沿修疑因索討房產過戶不成，去年10月凌晨拿大型拔釘器夜襲母親與胞弟，高齡7旬的母親背部留下兩排「鏟痕」，多處骨折，胞弟也負傷。警方依家暴殺人未遂、傷害罪嫌移送偵辦，台北地方法院以詹犯對直系血親尊親屬重傷害未遂罪判6年2月徒刑；詹上訴，台灣高等法院今辯論終結，他僅承認「傷害」罪。

留著長眉的詹犯案時，除手持大型拔釘器外，身上也攜帶2支手指虎、2支彎刀和2把折疊刀，受命法官張育彰還特地問詹有沒有聽過「一寸長，一寸強；一寸短，一寸險」，為何要拿74公分長的拔釘器攻擊家人？

去年10月2日凌晨1點多，詹跑到台北市八德路四段母親住處，先用拔釘器撬開門鎖，看到母親和胞弟都在床上熟睡，竟拿著拔釘器朝母親的頭、胸和四肢揮砍，詹母被發現時已倒臥血泊中。胞弟也是在睡夢中遭攻擊，他用右手臂保護頭部，右手橈骨和尺骨骨折，他奮力逃脫並報警。

檢警查出，七旬的詹母是饒河夜市的包租婆，丈夫過世後，擁有數間公寓對外出租。據透露，詹母育有2子1女，大兒子住在信義區，她平日與小兒子同住在八德路上的透天厝。大兒子詹沿修時常回家討錢，甚至要求母親過戶房產，屢傳爭產糾紛。

北院認定詹犯刑法侵入住宅、對直系血親尊親屬重傷害未遂等罪，依對直系血親尊親屬重傷害未遂罪判他6年2月徒刑。

詹沿修上訴，認為自己沒有重傷害、殺人之意，還說母親身上的傷不是他攻擊所致。法官詢問若非詹攻擊，何以現場會有一堆血跡？詹卻回說小時候遭母親家暴，阿嬤還被害死。

事發至今，詹母仍未痊癒，她坐著輪椅由看護推進法庭；詹母的話不多，僅表示請法院「看著辦」。詹的胞弟則氣憤地說，母親的背後有兩排遭拔釘器插入的傷口，指詹沿修半夜闖入的目標就是拿黃金、存摺和不動產權狀。

詹的辯護律師表示，詹沒有使用刀子，否則更容易達到目的，何況他還叫弟弟找東西，可見無重傷害犯意。詹沿修希望法官從輕量刑，高院定9月14日宣判。

留著長眉的詹沿修半夜侵入母親和胞弟住所，拿大型拔釘器攻擊兩人，詹母被發現倒在血泊中。記者王宏舜／攝影
留著長眉的詹沿修半夜侵入母親和胞弟住所，拿大型拔釘器攻擊兩人，詹母被發現倒在血泊中。記者王宏舜／攝影

殺人 家暴 骨折 傷害罪

延伸閱讀

中職／江少慶初登板只投3局失4分 挨陳子豪3分砲重傷害

疑造成4乘客骨折！日本「世界最快」雲霄飛車暫停營運

9旬翁肋骨骨折飽受折磨 醫師這一招固定助復原

日本富士急雲霄飛車疑致4人骨折 又增9名傷者

相關新聞

蝦皮購物標錯價風波 負責人被控妨害電腦使用不起訴

知名購物網「蝦皮」今年3月爆出標錯價事件，導致「肯德基」蛋撻禮盒只要35元、萊爾富部分衛生紙8包只賣30元，引發網友搶購...

美髮師酒駕撞死媒體人黃暐瀚母 依酒駕致死重判5年4月

美髮師方兆杰於5月初與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒後駕賓士轎車撞死媒體人黃暐翰的七旬母親，肇事後還到超商買啤酒喝，否...

拿74公分拔釘器夜襲老母 長眉逆子討祖產超狠心

男子詹沿修疑因索討房產過戶不成，去年10月凌晨拿大型拔釘器夜襲母親與胞弟，高齡7旬的母親背部留下兩排「鏟痕」，多處骨折，...

把他當孫子卻被詐1億餘 老婦痛罵染賭癮騙子「惡質」

彰化縣兆珵股份有限公司老闆高國勝，明知該公司未實際經營醫療器材買賣，也未與台灣明尼蘇達礦業製造等公司有業務往來，竟於4年...

台南前議長周五六輔選攻訐立委郭國文 認罪和解求緩刑

前台南縣議長周五六前年底擔任第10屆立法委員台南市第2選區候選人李武龍競選總部執行長，在佳里區造勢團結大會上，以「過去郭...

女涉散布假消息遭送辦 她「＠老闆娘」求證獲不起訴

苗栗京元電子在今年6月爆發移工群聚染疫案，張姓女子為此在LINE群組發送，苗栗某飯店變成防疫旅館「今天送60個京元電進去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。