拿74公分拔釘器夜襲老母 長眉逆子討祖產超狠心

男子詹沿修疑因索討房產過戶不成，去年10月凌晨拿大型拔釘器夜襲母親與胞弟，高齡7旬的母親背部留下兩排「鏟痕」，多處骨折，胞弟也負傷。警方依家暴殺人未遂、傷害罪嫌移送偵辦，台北地方法院以詹犯對直系血親尊親屬重傷害未遂罪判6年2月徒刑；詹上訴，台灣高等法院今辯論終結，他僅承認「傷害」罪。

留著長眉的詹犯案時，除手持大型拔釘器外，身上也攜帶2支手指虎、2支彎刀和2把折疊刀，受命法官張育彰還特地問詹有沒有聽過「一寸長，一寸強；一寸短，一寸險」，為何要拿74公分長的拔釘器攻擊家人？

去年10月2日凌晨1點多，詹跑到台北市八德路四段母親住處，先用拔釘器撬開門鎖，看到母親和胞弟都在床上熟睡，竟拿著拔釘器朝母親的頭、胸和四肢揮砍，詹母被發現時已倒臥血泊中。胞弟也是在睡夢中遭攻擊，他用右手臂保護頭部，右手橈骨和尺骨骨折，他奮力逃脫並報警。

檢警查出，七旬的詹母是饒河夜市的包租婆，丈夫過世後，擁有數間公寓對外出租。據透露，詹母育有2子1女，大兒子住在信義區，她平日與小兒子同住在八德路上的透天厝。大兒子詹沿修時常回家討錢，甚至要求母親過戶房產，屢傳爭產糾紛。

北院認定詹犯刑法侵入住宅、對直系血親尊親屬重傷害未遂等罪，依對直系血親尊親屬重傷害未遂罪判他6年2月徒刑。

詹沿修上訴，認為自己沒有重傷害、殺人之意，還說母親身上的傷不是他攻擊所致。法官詢問若非詹攻擊，何以現場會有一堆血跡？詹卻回說小時候遭母親家暴，阿嬤還被害死。

事發至今，詹母仍未痊癒，她坐著輪椅由看護推進法庭；詹母的話不多，僅表示請法院「看著辦」。詹的胞弟則氣憤地說，母親的背後有兩排遭拔釘器插入的傷口，指詹沿修半夜闖入的目標就是拿黃金、存摺和不動產權狀。