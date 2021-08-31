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交通部工程師討錢還「帶小姐出場」 判關3年8月定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

交通部公路總局第一區養護工程處工程師魏士翔任職期間收受20萬元賄賂、1隻專案售價1萬9900元的手機，並接受性招待獲26萬不正利益，一、二審依貪汙治罪條例判魏3年8月徒刑，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

另交通部將魏士翔移送懲戒法院審理，懲戒法院認為魏嚴重損害政府信譽，判撤職並停止任用2年。

魏士翔2012年年3月27日至2018年10月1日間擔任第一區養護工程處中和工務段工程師，今年3月15日辭職。他任職期間辦理「台65線通車路段路燈照明迴路改善工程」標案的履約管理、估驗款處理、驗收審查結算作業，工程由芊葳工程公司得標。芊葳公司為求請款順利，在2013年1月間，在呈送估驗款報告時，於文件內夾帶5萬元，但魏「暗示不足」，千葳只好湊20萬給他。

2017年魏辦理「台61線、台61甲線、台64線等轄區快速公路伸縮縫防滑、更新及改善工程」標案，工程由德炘營造公司得標，魏竟利用審核權限，不斷以明示、暗示的方法要德炘公司專案經理提供手機並代付門號資費，還接受酒店飲宴、性招待，不正利益共26萬4895元。

檢調接獲檢舉，將魏士翔依法送辦，他坦承犯行、繳回犯罪所得，法院認為魏犯罪動機惡質，嚴重破壞公務員形象，但他認罪有悔意，一、二審皆判刑3年8月，褫奪公權2年。最高法院駁回上訴，全案定讞。

交通部公路總局第一區養護工程處工程師魏士翔收賄，要求廠商帶他喝花酒、買手機給，判關3年8月定讞。示意圖／取自交通部公路總局第一區養護工程處官網
交通部公路總局第一區養護工程處工程師魏士翔收賄，要求廠商帶他喝花酒、買手機給，判關3年8月定讞。示意圖／取自交通部公路總局第一區養護工程處官網

公務員 貪汙

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