松崗炒股案外案 睿峰集團創辦人涉內線被訴

調查局偵辦國寶集團總裁朱國榮涉炒作松崗股價案，前年發動搜索偵辦行動，但睿峰集團創辦人鄧光明卻掌握搜索訊息，因擔心利空消息釋出影響股價，旋即出脫前妻邱喻婕名下87張松崗股票，規避損失60萬元，鄧光明偵查中認罪並繳回60萬元不法所得，台北地檢署今依內線交易罪起訴鄧光明。至於走漏搜索消息的時任松崗數位文創董事長陳沅榜則獲不起訴處分。

鄧光明是台灣著名商辦建設公司睿峰集團創辦人，他白手起家，14歲國中畢業即北上學木工，整整學了3年多才出師，因較有生意頭腦，19歲就賺取人生第一桶金，帶領上百個木匠師傅，標下合作金庫櫃台改建的案子，全台有20家合作金庫櫃台都由他團隊承造。

檢方今年5月針對鄧光明內線交易部分發動搜索，檢察官訊後命鄧男限制住居；同案約談的朱國榮女性密友林桂馨、邱喻婕與女兒鄧仰庭訊後請回。

據調查，朱國榮是龍邦集團實際負責人，龍邦集團則是天剛公司大股東，天剛前董事長是鄧光明，林桂馨則為天剛監察人，鄧、林因而熟識。

朱國榮等人因松崗炒股案，2019年5月10日上午遭檢調搜索，松崗同日下午近6點公告重大訊息；鄧光明在調查官離開松崗後，從通訊軟體接獲搜索訊息，因而在鄧仰庭住處，下單出脫邱喻婕名下松崗股票，從每股25餘元委託掛賣至跌停價23餘元，共計212張，成交賣出87張，避損60餘萬元。