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蝦皮購物標錯價風波 負責人被控妨害電腦使用不起訴
知名購物網「蝦皮」今年3月爆出標錯價事件，導致「肯德基」蛋撻禮盒只要35元、萊爾富部分衛生紙8包只賣30元，引發網友搶購。蝦皮事後雖補償有購物的消費者全站折扣券，但負責人胡育嘉被控妨害電腦使用罪；台北地檢署認定蝦皮是從系統後台取消訂單，並非侵入消費者電腦，因此對胡處分不起訴。
今年3月18日凌晨有網友在PTT發文指出，肯德基原本要價185元的6入原味蛋撻禮盒，在蝦皮購物平台上的標價被標成35元，引發網友瘋搶，直到當天凌晨1點37分，即顯示已售出8.1萬份，同時顯示已售完。
此外，萊爾富原價270元的抽取式衛生紙也被標錯價，8包只賣30元。
蝦皮事後表示，針對「肯德基原味蛋塔禮盒（6入）」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」電子商品標價錯誤，已成立的訂單將進行取消並全額退款，但蝦皮會補償參與活動的消費者，將提供消費者高於站上商品標示售價的100%全站折扣券。
但蝦皮提醒，是根據下單的消費者提供優惠券，不是按照下單的份數，不管下標多少份標價錯誤的商品，都只能領1張優惠券。 消費者不滿訂單遭蝦皮取消，質疑蝦皮侵入其電腦刪除訂單，控告胡育嘉妨害電腦使用。
檢方認為，蝦皮並非無故刪除訂單，是因標錯商品價格，故從系統後台刪除消費者的訂單，不符妨害電腦使用罪構成要件。
蝦皮支付向金管會申請電子支付執照，雖然在去年年11月已經獲得金管會許可，不過依法必須要增資，但因沒能獲得經濟部投審會的審核，蝦皮支付無法取得營業執照，金管會在本月正式宣布，廢止蝦皮支付電子支付機構的業務許可。
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