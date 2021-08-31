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「台灣巴菲特」周瑞慶吸金案 二審改判15年罰金降至5億

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，被控吸金41億元，案發後還變裝潛逃近兩年才落網，高雄地院一審依違反銀行法、偽造文書等罪判周17年徒刑、併科罰金9億元，不法所得41億應先發還被害人。高等法院高雄分院今宣判，周瑞慶改判15年6月，罰金降為5億元，可易服勞役3年可以5億元罰金按比例折算，未扣案犯罪所得改認為20億元，需發還被害人，可上訴。

法院調查，周瑞慶化名「陳子龍」，2014年先後籌組圓富、千鼎投資控股公司，利用多層次傳銷手法，廣辦說明會、餐會，誇稱自己「擁有眾多子公司、未來將上市上櫃」，保證獲利可期，以1年或兩年為期的投資專案，吸引投資客入股，另方面大發獎金、舉辦旅遊，犒賞招攬業務的集團成員。

有民眾誤信周瑞慶高利率報酬，查出退休金、棺材本等投資，甚至向其他親友借貸；吸金案一審開庭時，每次出庭被害人動輒數十人，由於被害人遍布全省，二審法院審理期間，不少地方法院特別開設視訊法庭，方便被害人就近「視訊」出庭。

檢調5年前大動作搜索，周瑞慶伺機落跑，直到前年中秋節「變裝」跑到女友位於台南豪宅內烤肉才被逮，目前仍在收押。今高雄高分院二審宣判，瑞慶改判15年，罰金降為5億元，可易服勞役3年，未扣案犯罪所得改認為20億元，需發還被害人，可上訴。

周瑞慶今二審被高雄高分院依銀行法、偽造文書等罪改判15年徒刑、罰金降至5億元。記者張議晨／攝影
周瑞慶今二審被高雄高分院依銀行法、偽造文書等罪改判15年徒刑、罰金降至5億元。記者張議晨／攝影

吸金 中秋節 偽造文書

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