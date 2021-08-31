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嚮往台灣自由生活 大陸人民駕橡皮艇偷渡來台被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

大陸地區人民周姓男子4月30日上午，駕駛舷外機橡皮艇來台灣投奔自由，花了11個小時抵達台中港碼頭堤岸上岸，未經我國主管機關許可非法入境，經民眾發現報警處理，檢察官開庭偵訊時，他供稱「響往台灣的自由生活」，檢察官今天依違反入出國及移民法將他起訴，由法官審理。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，周男（34歲）在大陸地區的電子公司擔任作業員，因響往台灣的自由生活，4月30日駕駛橡皮艇來台。所駕橡皮艇是向天貓網購，檢方查扣橡皮艇、舷外機、指北針、汽油桶，目前在內政部移民署中區事務大隊南投收容所。

台中港警總隊說，34歲的周姓男子身無證件，自稱在大陸擔任電子公司作業員，只有100元人民幣。警方表示，男子自稱在大陸無業，從網路買一台陸製橡皮艇，外掛舷外機，以汽油為動力來源，共花費1萬6000元人民幣。

周男自稱四川人，想到台灣追求更好生活環境，4月30日早上10時30分，從大陸福建省石獅市駕駛這艘橡皮艇，當晚約九點卅分抵達台中港新堤附近；上岸後爬到堤防，不知身在何處，向在附近的工人求助，才知已到台灣。

起訴書指出，周男是大陸地區人民，於4月30日上午10時30分，自大陸福建省石獅市附近海岸，駕駛搭配舷外機的橡皮艇往台灣出發，當晚9時30分，抵達台中市龍井區台中港西碼頭區新堤堤岸上岸。

當天深夜11時50分，經民眾發現報警處理，員警於5月1日凌晨零時5分到場查獲，查扣橡皮艇、舷外機、汽油桶、指北針、手機等物，周男坦承偷渡來台，因響往台灣的自由生活。

大陸地區人民周姓男子4月30日，駕駛舷外機橡皮艇來台灣投奔自由，檢察官開庭偵訊時，他供稱「響往台灣的自由生活」，檢察官今天依違反入出國及移民法將他起訴。圖／台中地檢署提供
大陸地區人民周姓男子4月30日，駕駛舷外機橡皮艇來台灣投奔自由，檢察官開庭偵訊時，他供稱「響往台灣的自由生活」，檢察官今天依違反入出國及移民法將他起訴。圖／台中地檢署提供

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