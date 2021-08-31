移民署識破商家謊言 新營查獲疑非洲豬瘟肉製品

移民署南區事務大隊台南市專勤隊追查非洲豬瘟可疑肉品，本月25日上午在新營區某東南亞商店內查獲來源不明可疑豬肉製品，總重0.6公斤，據悉，過程商家還一度謊稱是素肉，經移民署人員識破，全案已送往衛生機關檢驗中

移民署南區事務大隊台南市專勤隊是經會同南市政府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心及農委會防檢局高雄分局臺台南檢疫站等單位執行聯合稽查，專勤隊員在新營區某東南亞商店內查獲該來源不明肉製品，且無中文標示。

據知，業者一開始謊稱該豬肉製品為素食，因思念獨特家鄉風味，才請母親跨海郵寄來台。但經精通越南語的專勤隊隊員仔細檢視包裝上越南文標記的組成成分，識破內含50%以上豬肉，稽查人員不敢大意，立即將可疑肉品交由台南檢疫站人員送驗，也持續追查相關供貨來源及流向。