快訊

末代指考錄取率近98％創歷史新高 700人落榜近10年最少

傳百萬AZ疫苗下午從泰國運抵台灣 指揮中心給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

律師罵女人「潑婦」判無罪　法官：沒有貶損人格

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓律師擔任民事案件辯護人，公開指對造婦人像「潑婦」，被訴公然侮辱罪；台北地方法院審理認為，陳因對方未遵循程序插話，才說「這裡不是市場，不要像潑婦一樣」，沒有貶損婦人人格的故意，判陳無罪。可上訴。

無罪理由說，陳在法官詢問以律師身分就王姓婦人所提反訴表示意見時，經王女插話打斷，才告訴她「這裡不是市場，不要像潑婦一樣」等，是對王女插話加以制止，縱使用詞尖酸，仍不能認定陳貶損對方人格。

檢察官指控，陳姓律師擔任卓姓女子的辦護人，卓女與王女間，有拆屋還地等民事訴訟；2020年1月14日下午，台灣高等法院民事庭就訴訟案開言詞辯論庭時，陳以「確實是事實，她像潑婦一樣」辱罵王女，犯公然侮辱罪。

法院審理勘驗案發當天的法庭錄音內容，發現陳姓律師是說「這裡不是法...這裡不是市場，不要像潑婦一樣」，不但不是針對王女以「潑婦」一詞為抽象謾罵，更非檢察官所指控以「潑婦」辱罵王女，判陳無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

律師 公然侮辱

延伸閱讀

香港影帝廖啟智遺作 「女人街，再見了」 落魄入戲

「78公斤穿馬甲內衣」看不出她芳齡13 性侵判無罪

館長陳之漢罵吳宗憲又辱網紅 應執行拘役68日確定

拍落檢舉達人手機致損壞 小黃運將「非故意」獲判無罪

相關新聞

再喝啊！高雄賓士男酒駕撞警車害兩警受傷 直接送辦

鼓山分局龍華派出所謝姓巡佐與胡姓警員今凌晨1時許執勤巡邏，在美術館路與美術東二路口等紅燈時，突然被開著賓士車急右轉彎的王...

律師罵女人「潑婦」判無罪　法官：沒有貶損人格

陳姓律師擔任民事案件辯護人，公開指對造婦人像「潑婦」，被訴公然侮辱罪；台北地方法院審理認為，陳因對方未遵循程序插話，才說...

門鎖鑰匙被複製渾然不知 錢被偷存款被盜253萬

台中市民楊姓男子去年初偷廖姓商人機車上未拔除的鑰匙串，複製廖家中門鎖鑰匙，侵入廖住處竊取60萬元外，還偷廖的空白支票，還...

虐殺焚屍判無期 一個考量 二審減刑

廿三年前台日混血林姓少女到檳榔攤打工遭殺害焚屍，檢警去年重啟調查偵破，查出是經營檳榔攤的情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同另兩人行...

飯店副理 涉詐542筆國旅補助

交通部前年底推出「擴大國旅秋冬住宿優惠活動」，高雄一間老字號三星級飯店潘姓女副理，涉唆使飯店員工蒐集親友身分證，偽造入住...

闖廢飛彈基地遊戲 40多人被抓

桃園市龜山區前林口飛彈基地閒置多年成了生存遊戲熱點，11年前就成為玩家「戰場」，40多名玩家前天又闖入遊戲，警方獲報到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。