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律師罵女人「潑婦」判無罪 法官：沒有貶損人格
陳姓律師擔任民事案件辯護人，公開指對造婦人像「潑婦」，被訴公然侮辱罪；台北地方法院審理認為，陳因對方未遵循程序插話，才說「這裡不是市場，不要像潑婦一樣」，沒有貶損婦人人格的故意，判陳無罪。可上訴。
無罪理由說，陳在法官詢問以律師身分就王姓婦人所提反訴表示意見時，經王女插話打斷，才告訴她「這裡不是市場，不要像潑婦一樣」等，是對王女插話加以制止，縱使用詞尖酸，仍不能認定陳貶損對方人格。
檢察官指控，陳姓律師擔任卓姓女子的辦護人，卓女與王女間，有拆屋還地等民事訴訟；2020年1月14日下午，台灣高等法院民事庭就訴訟案開言詞辯論庭時，陳以「確實是事實，她像潑婦一樣」辱罵王女，犯公然侮辱罪。
法院審理勘驗案發當天的法庭錄音內容，發現陳姓律師是說「這裡不是法...這裡不是市場，不要像潑婦一樣」，不但不是針對王女以「潑婦」一詞為抽象謾罵，更非檢察官所指控以「潑婦」辱罵王女，判陳無罪。
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