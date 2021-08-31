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再喝啊！高雄賓士男酒駕撞警車害兩警受傷 直接送辦

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

鼓山分局龍華派出所謝姓巡佐與胡姓警員今凌晨1時許執勤巡邏，在美術館路與美術東二路口等紅燈時，突然被開著賓士車急右轉彎的王姓男子迎面撞上，警車車頭損毀嚴重，所幸兩名員警僅擦挫傷，送醫包紮後無礙，王男酒測值高達每公升0.68毫克，被依公共危險、過失傷害罪嫌移送偵辦。

事發當時胡員與謝姓巡佐擔服凌晨巡邏勤務；由胡姓警員駕車載著謝員，行駛美術館路由東往西方向時，在美術東二路口停等紅燈，王男則是駕駛賓士車從美術東二路由南往北行駛。

警方調查，王男行經美術東二路與美術館路口時，突然急速右轉至美術東二路，跨過雙黃線迎面撞擊正在等紅燈的警車，造成兩輛車半毀。警車駕駛胡員雙手擦挫傷、副駕駛座的謝姓巡佐胸部挫傷，送醫包紮後暫無大礙，涉嫌肇事的王姓男子則未受傷。

事發後鼓山分局長李崇偉第一時間獲報後立即到場關切員警傷勢，並向兩人致贈慰問金。肇事的王男呼氣酒測值高達每公升0.68毫克，警詢後被依公共危險罪、過失傷害等移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男賓士車頭全毀。圖/讀者提供
王男賓士車頭全毀。圖/讀者提供
王男賓士車撞上警車後，造成警察車頭全毀，車上兩名員警受擦挫傷。圖/讀者提供
王男賓士車撞上警車後，造成警察車頭全毀，車上兩名員警受擦挫傷。圖/讀者提供
王男賓士車撞上警車後，造成警察車頭全毀，車上兩名員警受擦挫傷。圖/讀者提供
王男賓士車撞上警車後，造成警察車頭全毀，車上兩名員警受擦挫傷。圖/讀者提供

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