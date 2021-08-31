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門鎖鑰匙被複製渾然不知 錢被偷存款被盜253萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民楊姓男子去年初偷廖姓商人機車上未拔除的鑰匙串，複製廖家中門鎖鑰匙，侵入廖住處竊取60萬元外，還偷廖的空白支票，還在廖妻吳女手機發現網路銀行帳號及密碼，予以抄下留存，楊再以手機連結網路銀行，輸入吳女的密碼，盜取吳女存款共193萬元，台中地院依偽造有價證券、侵入住宅竊盜等罪將楊男判刑5年4月。

判決書指出，楊男去年1月初，在豐原市區廖姓商人住處前，見廖的機車機車上插有鑰匙串，萌生侵入住宅竊盜犯意，先以該鑰匙串上之鑰匙試開門鎖，待確認為該門鎖的鑰匙後，隨即取走並自行複製另門鎖鑰匙，其後再將原本之門鎖鑰匙放回原位，使屋主未能察覺門鎖鑰匙已遭複製。

去年1月4日凌晨，楊男即持自行複製鑰匙，開啟廖姓商人住處門鎖，侵入該處住宅，竊取廖的妻子吳女所有置放在2樓房間衣櫃內現金60萬元得逞。

同年3月3日清晨，楊又以複製鑰匙侵入廖的住處，竊取廖的空白支票，以及廖的印章，

在搜尋財物過程中，他意外發現吳女行動電話筆記本功能中，留有她所申辦元大商業銀行帳戶的網路銀行帳號、密碼、身分證字號等資料，遂先予抄寫留存。

楊男從3月12日至5月14日，持用行動電話連結元大銀行的網路銀行頁面，輸入女身分證字號、使用者代號、密碼等資料，將該帳戶內存款29萬、47萬、48萬、49萬，匯至廖所申辦的三信銀行帳戶。

楊隨後在三信銀行豐信分行，於先前所竊得廖姓商的空白支票，填載發票日期為、票面金額為29萬、47萬、48萬、49萬元。並盜蓋廖的印章，偽造以廖為發票人的支票，隨即持以向不知情的三信銀行豐信分行行員提領現金，共盜領193萬元。經被害人發現遭竊而報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，循線查獲楊。

楊男複製廖姓商人家中門鎖鑰匙，侵入廖住處竊取60萬元外，還在廖妻吳女手機發現網路銀行帳號及密碼，盜取吳女存款193萬元，台中地院依偽造有價證券等罪將楊男判刑5年4月。圖／本報資料照
楊男複製廖姓商人家中門鎖鑰匙，侵入廖住處竊取60萬元外，還在廖妻吳女手機發現網路銀行帳號及密碼，盜取吳女存款193萬元，台中地院依偽造有價證券等罪將楊男判刑5年4月。圖／本報資料照

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