不滿鄰居檢舉養雞場 男子追到大賣場打人

彰化縣施姓男子因不滿鄰居施某數次向環保局檢舉其養雞場違反環保規定，去年12月間到鄰居工作的大賣場找鄰居理論，出手毆打鄰居，兩人互告傷害，彰化地方法院依傷害罪判處已罹癌的施男拘役70天，鄰居施某則出於正當防衛判無罪。

判決書指出，施男平時即與鄰居施某關係不睦，去年12月某日下午4點多跑到某大賣場找正在賣場工作的施某，當時施某正在整理冰箱內貨品，施男走到鄰居身後問「為何要找環保局人員騷擾其父親」，兩人因此口角，施男即揮拳要打鄰居施某，施某抓住施男手臂，兩人推擠拉扯時雙雙倒地，施某最後把施男壓制在地，直到警方到場。

鄰居施某遭施男毆打右臉、右下巴及右頸部抓傷，施男右前額、眼皮、臉、鼻樑及右中指、無名指等也挫擦傷。

法官認為，施男先前曾有多次違反保護令前科，素行非佳，此次又再因鄰居檢舉其經營養雞場衛生問題，竟到鄰居工作場所打人，且仍未與鄰居和解。