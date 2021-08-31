雙和醫院確診病患持刀砍護理師案 犯嫌延押2個月

雙和醫院COVID-19確診洪姓病患涉持刀砍傷3名護理師案，在押的洪男盼交保。新北地方法院合議庭18日聽取檢辯雙方意見後，認為洪男仍有逃亡、反覆實施之虞，裁定延押2個月。

新北地方法院裁定指出，被告洪姓男子因涉殺人未遂等案，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及再犯之虞，今年6月11日據此裁定羈押，因洪男羈押期將9月10日期滿，新北地院再度召開延押庭。

檢方認為，洪男是因逃亡受阻而攻擊醫護人員，可見有逃亡之虞，且行兇後，洪男仍口出「不要有一天被我遇到，我會將你們都打死」及「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語，顯見有反覆實施殺人犯罪之虞。

洪男的辯護律師主張，洪男犯案後待在原地並無逃逸，且洪男識字不多，經濟狀況不佳，客觀上並無逃亡能力，也無逃亡之虞；洪男犯案時處於譫妄症狀，如果持續羈押於看守所中，恐不利於洪嫌健康，希望予以交保。

合議庭認為，洪男涉犯殺人未遂罪，是侵害他人生命法益的犯行，犯罪情節非輕，為避免國家刑罰權難以實現及洪嫌反覆實施殺人犯罪的危險，羈押是為維持重大社會秩序所必要，自具有正當性，而仍有繼續羈押必要，因此裁定自今年9月11日起，延長羈押2個月。

洪男為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，他執意不遵守醫護隔離指示，今年5月31日涉持利刃攻擊雙和醫院護理人員3人，分別造成傷害與重傷害，被依殺人未遂等罪嫌起訴。