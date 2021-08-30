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稱牛樟芝可治癌誘詐投資 生技公司吸金9千萬

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄左營某生技公司涉以牛樟芝產品有治療癌症功效、經銷加盟名義，並聲稱投資2年期滿可獲利25%進行詐騙，造成近200人受騙，公司吸金達9千多萬，橋頭地檢署獲報，訊後依涉銀行法、加重詐欺取財等罪嫌聲押陸姓負責人及林姓總經理獲准，鄭姓業務經理15萬元交保。

橋頭地檢接獲調查局高雄市調查處情資，疑有生技開發公司以「牛樟芝經銷加盟」名義詐騙民眾投入資金，立即組成專案小組全力偵辦，本月19日搜索該公司等地點，查扣相關帳戶交易資料，並通知陸姓負責人（55歲）、林姓總經理（44歲）、鄭姓業務經理（42歲）等人到案說明。

專案小組調查發現，陸女等人疑自2012年1月間起，向投資人誆稱公司販售的牛樟芝產品有治療癌症功效，能成功銷往大陸賺取利潤，再利用經銷加盟名義，佯稱投資人只要投資每單位加盟金10萬800元，2年期滿可領回本金及25%獲利，造成多人受騙。

據了解，陸女等人為順利吸引投資人，多次以聚餐、出遊等名義與投資人建立信任關係並凝聚感情，初估約有近200人因此投入資金，受害人多為阿兵哥，生技公司總計吸金達9千多萬。

經橋檢檢察官漏夜訊問，認陸女、林女涉犯銀行法非銀行收受存款罪、刑法加重詐欺取財罪等罪嫌重大，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，鄭女則無聲押必要，由檢察官諭知以15萬元交保。

橋檢提醒，投資人應循正當合法管道進行投資理財，對以各種強調保證獲利、高報酬，只需拉下線、商品虛化的投資方案需謹慎進場，勿輕信不法分子投資術語，以免血本無歸、誤觸法網。

高雄左營某生技公司涉以牛樟芝產品有治療癌症功效、經銷加盟名義，進行投資詐騙，不法獲利9千多萬。圖／翻攝自該公司官網
高雄左營某生技公司涉以牛樟芝產品有治療癌症功效、經銷加盟名義，進行投資詐騙，不法獲利9千多萬。圖／翻攝自該公司官網
高雄左營某生技公司涉以牛樟芝產品有治療癌症功效、經銷加盟名義，進行投資詐騙，不法獲利9千多萬。圖／翻攝自該公司官網
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