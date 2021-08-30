國民黨指蘇嘉全赴印尼謀私利遭求償200萬 法院9月13日宣判

國民黨文傳會主委王育敏、文傳會副主委黃子哲、台北市議員羅智強、游淑慧開記者會指控時任總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖個人私利。蘇嘉全向4人提告求償200萬元並登報道歉，台北地方法院今言詞辯論終結，定9月13日宣判。

蘇嘉全委任律師許惠峰指出，對方拿外交部文件斷章取義，誤導社會大眾，且經濟部國營事業委員會回函指沒有在印尼投資，當然也不會有損害；再者，王育敏等人具有立委身分，相較於一般人更有管道和權力查證，但對方未經查證就擅自開記者會發表意見。

王育敏等人委任律師葉慶元表示，國營會回函是指「沒有調查」，沒有調查不代表沒有圖利的結果，也不代表沒有實際損害，若當初沒有王育敏等4人當「吹哨者」開記者會揭露，否則不知道未來結果會如何？

葉說，王育敏等4人是引用外交部駐外使館的電文而發表評論，是可受公評之事；再者，多年後在民進黨執政下，外館被迫改變見解，是否就可以代表沒有這件事？又如外館事後解釋電文是同仁臆測之事，電文如何能出得了駐印尼辦事處。

許惠峰反駁，葉說「外館被迫改變見解」此話要記名筆錄，外交部可對此提告，認為葉不能依自身經驗推論，「國民黨執政可能有，但不能認為現在也是」；言論自由要建立在事實之上，不能無限上綱，認為王育敏等人混淆視聽，此風不可長；雖對方辯稱有詢問「外交相關人士」，但說法太空泛。