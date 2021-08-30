誘騙投資牛樟芝吸金9千萬 生技公司高層2人收押

高雄以羅欣生技公司涉以牛樟芝可治癌功效、經銷加盟名義，誆稱期滿可領25%獲利誘騙民眾投資，吸金9000多萬。橋檢訊後聲押陸姓負責人、林姓總經理獲准，鄭姓業務經理15萬元交保。

橋頭地檢署今天指出，檢方接獲法務部調查局高雄市調查處情資，高雄左營區以羅欣生技開發股份有限公司以「牛樟芝經銷加盟」名義，詐騙民眾投入資金，立即與高雄市調處組成專案小組偵辦，經多天縝密蒐證，8月19日持搜索票前往公司搜索，並查扣相關帳戶交易資料，通知公司負責人55歲陸姓女子、44歲林姓總經理及42歲鄭姓業務經理等人到案說明。

檢方調查，陸女等人自民國101年1月間起向投資人誆稱公司銷售的牛樟芝產品具有治療癌症功效，必能成功銷往中國地區賺取利潤，再利用「牛樟芝經銷加盟」名義，佯稱投資人投資每單位加盟金新台幣10萬800元，2年期滿可領回本金與25%獲利詐騙，更以聚餐、出遊等名義與投資人建立信任關係凝聚情感，但僅有初期投資人拿回本利，後續投資者皆落得血本無歸。

橋頭地檢署檢察官漏夜偵訊3人後，認為陸姓負責人及林姓總經理涉犯銀行法第125條第1項非銀行收受存款罪、刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪等罪嫌重大，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。