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星級飯店女副理偽造人頭「開空房」 涉詐542筆國旅補助

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一間三星級飯店潘姓主管，找來飯店員工蒐集親友身分證，偽造假的入住紀錄向高雄市觀光局申請國旅秋冬住宿補助，每名人頭可領取200元現金加200元夜市券作為酬勞，檢警調查發現至少詐領542筆、得手54萬餘元，涉案人數高達48人，潘供稱是為助飯店業績，全案詢問後，依詐欺、偽造文書等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

觀光局及高雄市政府從2019年9月1日至隔年1月31日間，推出「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，自由行旅客每房可請領1000元補助，以及200元夜市抵用券；團體客每團則可領取3萬元，若入住星級旅店、觀光工廠，每團最高可請領5萬元。

警方調查，在飯店擔任副理的潘女見補助有機可趁，指揮飯店多名員工蒐集親友身分證，利用人頭身分證申請1000元補助，事後每名人頭可領到現金200元及200元夜市券酬勞，若有實際入住的人頭，則另開多間「空房」詐領補助。

不僅於此，潘女還與遊覽車業者合作，將以「團客」名義入住的旅客，改以自由行旅客入住，請領額外補助款，事後再與遊覽車業者拆帳，檢警清查補助開跑的4個月內，潘女等人至少申請542筆資料，得手約54餘萬元補助。

刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心接獲詐領情資，與高雄市鹽埕、鼓山、岡山、新興等分局合作，發動多波搜索，帶回潘女及員工、人頭等共48人，查扣飯店營收資料、住宿名單及人頭提供身分證件領款名冊等證物。

警方根據飯店住宿紀錄、補助申請資料等，發現有人頭入住當天人還在國外，卻可「分身」入住飯店申請1000元補助，涉嫌詐領補助款罪證確鑿。

潘女到案後，見罪證充足承認是為了飯店營運，才主導整起詐領案，複訊後被檢方聲押獲准，至於涉案員工、人頭等共犯，訊後陸續交保獲請回。根據觀光局網站，這間飯店屬三星級，擁191間房，房價從3000至6000元不等，在高雄小有名氣。

警方發動多波搜索，帶回飯店營收資料、住宿名單及人頭提供身分證件領款名冊等證物。圖／讀者提供
警方發動多波搜索，帶回飯店營收資料、住宿名單及人頭提供身分證件領款名冊等證物。圖／讀者提供
警方發動多波搜索，帶回飯店營收資料、住宿名單及人頭提供身分證件領款名冊等證物，主導整案的潘姓副理被移送高雄地檢署偵辦。圖／讀者提供
警方發動多波搜索，帶回飯店營收資料、住宿名單及人頭提供身分證件領款名冊等證物，主導整案的潘姓副理被移送高雄地檢署偵辦。圖／讀者提供
警方發動多波搜索，帶回飯店營收資料、住宿名單及人頭提供身分證件領款名冊等證物。圖／讀者提供
警方發動多波搜索，帶回飯店營收資料、住宿名單及人頭提供身分證件領款名冊等證物。圖／讀者提供

身分證 高雄市

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