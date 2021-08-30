嘆司法向被告傾斜 法官捐警政署公益專戶420萬畫展所得

台灣高等法院法官郭豫珍今年4、5月間，在國泰世華藝術中心舉辦「藍色覺思 - 一個法官的生活美學創作」公益畫展 ，她有感於司法天平過度向被告的權利傾斜、輕忽犯罪被害人的權益，特別是對因執勤被殺害的警察，因此將420萬畫展所得捐給警政署公益專戶，今由警政署署長陳家欽代表接受，每年年節由警政署轉發給被害警察遺眷。

郭豫珍讀基隆女中時，因升學壓力，美術課時許多同學用來溫習英語、數學，但她卻喜歡畫畫，無論素描、水彩都興趣盎然。考大學時，第一志願是師大美術系，但她家人反對，只好作罷。等到法官的工作穩定後，郭豫珍開始和同好到外頭寫生，並拜油畫大師楊永福為師；她除是警大犯防所法學博士外，3年前也報考師大美術研究所，以第一名錄取，今年6月間取得藝術學碩士。

郭豫珍表示，天平應該是平的，但為什麼大家常覺得司法天平是傾斜的？而「遲來的正義不是正義」，但官司一旦進入司法系統，卻注定要走向漫長的崎嶇道路。她說，每位法官都自許是正義的化身，但法官終究是人不是神，必須做到排除主觀、公正量刑。

她說「公平、正義、及時」是最根本的司法難題，也是這回「藍色覺思」創作的原動力，其中「天平！天要如何才能平？」、「迢迢司法路」與「我是夢非麗莎不是神」這三幅畫，就是身為法官對這問題的覺察省思。

創作過程時，郭豫珍經常反問自己「為什麼這樣畫？要表達什麼？要用什麼形式呈現？」一方面希望能表現當代特徵，使作品能夠傳達她的價值觀，特別是社會大眾所關注的司法議題；一方面要努力維持傳統的審美要求。

她說，傳統的審美要求是結構穩定、布局均衡、色調和諧，如果把這樣的審美要求，放到所處的生活周遭，面對混亂失序的環境，要如何維繫社會的穩定、和諧與均衡？警察的有效執法，無疑是最重要的力量。她疑惑，大家對警察的執法尊嚴，是否給予必要的支持？

郭豫珍指出，警察雖具最強勢的公權力，在面對司法時，警察其實是最弱勢的一群；政府的功能，本來應該是在各種相互衝突的權利中取得平衡，進行必要的取捨與合理的分配；但當個別團體汲汲於人權的廣度，政府卻無法掌握憲法高度，以致經常在特定個案，只一味凸顯該個案的人權訴求，導致司法天平不自覺地向被告的人權傾斜，犯罪被害人的人權相對不被關注、甚至被壓抑。

執行勤務被殺害的警察，是否受到持續的公平對待與評價？郭豫珍充滿疑問。她感於因公殉職的警察事蹟隨時間而被遺忘，正義逐漸模糊，證據流失、甚至被翻轉，這些警察已經沒有辦法還原現場，也沒辦法參與證據抗辯；當是非難分，真相不明，留下的只是受害警察孤苦的雙親、失依的子女。