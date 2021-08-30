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退將洩密遭通緝仍領溢領月退俸203萬元 台北分署今執行入國庫

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國防部整合評估室主任林勤經，涉嫌將經國號戰機偵照系統規格洩漏軍火商，違反國家機密保護法，自2014年先後由軍高檢與台灣高檢署對他發布通緝。林因溢領優惠存款利息203萬餘元，行政執行署台北分署扣押其銀行存款後，今日核發執行命令，准許退輔會收取入庫，首度為國庫追回遭通緝的退將溢領金額。

林勤經是目前被通緝者中，位階最高的軍事將領，被列為重大外逃罪犯，可在調查局網站查閱到。林勤經原本在美國加州僑社非常活躍，遭通緝後轉為低調，最近一次公開露面，是2018年在美國以北美台灣同鄉聯誼會成員身分，與大陸的全國台聯訪問團會面。

林勤經服役時，曾任國防部通資中將局長，林勤經非常聰明，退伍後仍能通過文官考試轉任文職主官，他曾擔任國防部整合評估室主任等重要職務。過去他在軍中作風開明，敢言，更大膽啟用女性軍官培植為將級軍官，因為經常放言高論，不時引發爭議。

台北分署也藉此呼籲民眾，對於應納的稅捐、罰鍰、費用等公法上金錢給付義務應依規定繳納，勿心存僥倖。否則案件移送執行後，必將強力執行，以落實公權力，確保國家債權。

前國防部整合評估室主任林勤經。圖／聯合報系資料照片
前國防部整合評估室主任林勤經。圖／聯合報系資料照片
前國防部整合評估室主任林勤經，因溢領優惠存款利息203萬餘元，行政執行署台北分署扣押其銀行存款後，今日核發執行命令，准許退輔會收取入庫。圖／台北分署提供
前國防部整合評估室主任林勤經，因溢領優惠存款利息203萬餘元，行政執行署台北分署扣押其銀行存款後，今日核發執行命令，准許退輔會收取入庫。圖／台北分署提供

通緝 國防部 台聯

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