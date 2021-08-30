妻去美國依親15年無音信 法官認夫請求離婚有理由

台中市民許男以妻子陳女去美國依親15年，毫無音訊，2人婚姻已無回復可能，向法院請求離婚，法官查出陳女這期間曾3度回台，但都是短暫入境，且經通知後，並未到庭也無書面聲明，2人既無共同經營婚姻生活之實，也無維繫婚姻意願，判決准許男與陳女離婚。

許男主張，他與陳女於1999年12月間結婚，但妻子陳女於2006年8月間離境至美國依親，2人分居逾15年，陳女音訊全無，2人的婚姻已無回復可能，因此請求離婚。而陳女未於辯論庭出庭，亦也提出書狀作何聲明或陳述。

法官根據陳女的入出國日期證明書及入出境查詢結果，陳女於2006年8月22日出境後，雖曾先後於2014年8 月、2016年6月及2017年8 月入境台灣，但這次均於入境當月或隔月即出境離台，僅作短暫停留，且陳女經通知，並未到庭或提出書狀作何說明，堪信許男主張為真。

法官審酌，2人既無共同經營婚姻生活之實，足認2人均無維繫婚姻意願，已構成難以維持婚姻的重大事由。而離婚肇因於陳女前往美國依親所致，應可歸責於陳女，遂認為許男請求離婚有理由，應予准許。