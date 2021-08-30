快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

餐廳違反防疫規定遭罰5萬元 執行署同意分期繳

中央社 / 台北30日電

行政執行署士林分署今天表示，萬華一處餐廳防疫期間未停止營業，負責人遭罰5萬元未繳，執行人員經多方訪查終找到負責人出面，考量她經濟困難可先繳2萬元，後續分期繳納。

士林分署指出，江姓女子於萬華地區經營獨資餐廳，因110年2月27日經臨檢查獲違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，未停止營業，遭台北市政府裁罰新台幣5萬元，因未繳納，全案移送士林分署。

士林分署7月23日收案後，就江女財產及行蹤展開調查，發現江女名下無財產，戶籍地找不到人，經餐廳現場訪查，透過當地里長找到房東，終於與江女連絡上；進入餐廳查看後發現，確實如江女所稱，沒有任何有價值的物品可供執行。

江女依約於8月27日至士林分署報告財產狀況，並表示因餐廳目前仍停業無法經營，雖然申請到4萬元的紓困補助金，仍杯水車薪，每月仍要負擔房租及基本開銷，經濟上困難，請求先繳納2萬元，剩餘3萬元將分3期繳納。

士林分署秉持「公義與關懷」執行理念，除強力執行滯欠違反防疫規定裁罰案件外，對於執行過程中遇有經濟困難的義務人也給予寬緩分期繳納，協助義務人共同努力渡過防疫難關。

紓困振興 臨檢

延伸閱讀

北市確診者曾赴家樂福重慶店 30日停業1天

大遠百停業清消 新北：全數快篩陰性才准復業

確診停業員工怨沒被通知還要上班 板橋大遠百說分明

3級警戒期幫4學生補習遭罰30萬未繳 執行署扣存款

相關新聞

殺死他女兒曝光 老父懇求判死 高院：過23年了判14年半

桃園林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，檢警去年重啟調查，查出是情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同另兩名男女擄走林女，凌虐殺害後...

妻去美國依親15年無音信 法官認夫請求離婚有理由

台中市民許男以妻子陳女去美國依親15年，毫無音訊，2人婚姻已無回復可能，向法院請求離婚，法官查出陳女這期間曾3度回台，但...

登山床位相連懷疑夫出軌 法官：這是開放通鋪駁回

女子小春（化名）以丈夫洪男經常登山，與女山友小秋（化名）有親密擁抱合照，登山過夜的床位相連，還單獨出遊，逾越一般已婚男女...

車夾「欠債不還」單 男結夥向甜甜圈店長恐嚇被訴

黃男與吳女有160萬元債務糾紛，多次向吳女討未果，遂委託陳男向吳女催討債務，陳去年底與多人前往吳女經營的甜甜圈店，恐嚇「...

歸仁雙屍案冤獄18年獲2391萬賠償 嫌太少提覆審成功

21年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，獲判無罪確定；謝因案遭關...

親眼看她跳崖詐領3400萬保險金 父子有罪定讞一起入獄

婦人葉治萍4年前墜落邊坡身亡，原以為是自拍意外，但檢警追查發現她積欠數千萬債務、被診斷出乳房有腫瘤，為讓還在念大學的次子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。