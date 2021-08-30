餐廳違反防疫規定遭罰5萬元 執行署同意分期繳

行政執行署士林分署今天表示，萬華一處餐廳防疫期間未停止營業，負責人遭罰5萬元未繳，執行人員經多方訪查終找到負責人出面，考量她經濟困難可先繳2萬元，後續分期繳納。

士林分署指出，江姓女子於萬華地區經營獨資餐廳，因110年2月27日經臨檢查獲違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，未停止營業，遭台北市政府裁罰新台幣5萬元，因未繳納，全案移送士林分署。

士林分署7月23日收案後，就江女財產及行蹤展開調查，發現江女名下無財產，戶籍地找不到人，經餐廳現場訪查，透過當地里長找到房東，終於與江女連絡上；進入餐廳查看後發現，確實如江女所稱，沒有任何有價值的物品可供執行。

江女依約於8月27日至士林分署報告財產狀況，並表示因餐廳目前仍停業無法經營，雖然申請到4萬元的紓困補助金，仍杯水車薪，每月仍要負擔房租及基本開銷，經濟上困難，請求先繳納2萬元，剩餘3萬元將分3期繳納。

士林分署秉持「公義與關懷」執行理念，除強力執行滯欠違反防疫規定裁罰案件外，對於執行過程中遇有經濟困難的義務人也給予寬緩分期繳納，協助義務人共同努力渡過防疫難關。