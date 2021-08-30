快訊

美軍最後48小時：阿富汗第三波恐攻的互相傷害？

雄三反艦飛彈進駐台中 海軍迅雷基地成軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山床位相連懷疑夫出軌 法官：這是開放通鋪駁回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小春（化名）以丈夫洪男經常登山，與女山友小秋（化名）有親密擁抱合照，登山過夜的床位相連，還單獨出遊，逾越一般已婚男女與異性正常交往，侵害她的配偶權，請求損害賠償，要求洪與小秋連帶賠償200萬，法官以登山山屋為開放式通鋪床位，住有數十人至百人，難以證明洪與小秋逾越一般男女正常交際範圍，判決將小春請求損害賠償駁回。

小春主張，女山友小秋明知洪男已婚，與洪男自去年年初起，自行組成小隊登山，登山過程有親密擁抱之合照，並陸續共同登山過夜，時間長達4至5日，且2人床位相連，還多次因要登山而一同在外共宿。

小春認丈夫洪男與小秋行為顯已逾越一般已婚男女與異性正常交往之範圍，非社會通念所能容忍，破壞她婚姻共同生活圓滿安全，共同侵害她的配偶權。請求連帶給付新台幣200萬元。

洪男辯稱，小秋於前年3月加入登山社團，他為該社團資深山友，社團平均每月舉辦2 次活動，均舉辦於周末。依小春所提照片，多為山友合照，他倆無肢體接觸，僅為一同登山之山友，共同申請登山，為便利成功申請登山許可證，為多人登山，山屋均為大通鋪房型，難以避免多人同居一室情形，登山過程沒有親密行為。小秋也辯稱她與洪男並無肢體接觸，雖與洪去高美濕地，但在白天且僅2 、3 個小時。

法官以小春主張洪、小秋共同登山過夜床位相連，距離緊密已達比肩而眠，但登山山屋內部情形，均為開放式通鋪床位，現場管理員依隊伍報到時間及人數安排位置入住，原則上同隊人員會安排相鄰床位，洪與小秋在山屋過夜時間，各山屋均有數十位至百位以上之人入住。

可見因山區空間有限，登山之人均共享山屋空間，而為開放式空間，且共同登山的山友即依現場管理員安排入住，尚難僅以共同登山、床位相近，即遽認二人已逾越一般男女正常交際範圍。且照片僅見2人同框合照，未有摟抱或搭肩行為，其他合照尚有其餘不同山友共同合影留念。法官判決將小春請求損害賠償駁回。可上訴。

女子小春以丈夫洪男經常登山，與女山友小秋登山過夜的床位相連，逾越一般已婚男女與異性正常交往，請求損害賠償，法官以登山山屋為開放式通鋪床位，難以證明洪與小秋逾越一般男女正常交際範圍，判決將小春請求損害賠償駁回。圖／本報資料照
女子小春以丈夫洪男經常登山，與女山友小秋登山過夜的床位相連，逾越一般已婚男女與異性正常交往，請求損害賠償，法官以登山山屋為開放式通鋪床位，難以證明洪與小秋逾越一般男女正常交際範圍，判決將小春請求損害賠償駁回。圖／本報資料照

山友 高美濕地

延伸閱讀

掃除三角點之亂 新竹林管處製12座山頂手持牌供拍照

影／NCC前專委自豪扁柏炭烤牛排 鋸木烤肉釀森林浩劫

3女感情錯綜複雜 現任夾傷前任手指判賠三萬

玷辱14歲少女仍不滿足 另名13歲少女也遭殃

相關新聞

詐騙380本護照流竄國際黑市 8年級主嫌遭查獲送辦

移民署日前偵破近年最大宗詐騙中華民國護照案件，以李姓主嫌為首的偷渡集團共計詐騙取得護照380本，新北地檢署25日指揮專案...

郵局金牌業務員暗槓保費 民事判她再吐1億4344萬多元

中華郵政瑞芳郵局張姓業務員違反銀行法，招徠887張郵政簡易壽險保單，收受保險金6億多元。張女曾被視為「金牌業務員」，但因...

登山床位相連懷疑夫出軌 法官：這是開放通鋪駁回

女子小春（化名）以丈夫洪男經常登山，與女山友小秋（化名）有親密擁抱合照，登山過夜的床位相連，還單獨出遊，逾越一般已婚男女...

殺死他女兒曝光 老父懇求判死 高院：過23年了判14年半

桃園林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，檢警去年重啟調查，查出是情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同另兩名男女擄走林女，凌虐殺害後...

車夾「欠債不還」單 男結夥向甜甜圈店長恐嚇被訴

黃男與吳女有160萬元債務糾紛，多次向吳女討未果，遂委託陳男向吳女催討債務，陳去年底與多人前往吳女經營的甜甜圈店，恐嚇「...

歸仁雙屍案冤獄18年獲2391萬賠償 嫌太少提覆審成功

21年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，獲判無罪確定；謝因案遭關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。