登山床位相連懷疑夫出軌 法官：這是開放通鋪駁回

女子小春（化名）以丈夫洪男經常登山，與女山友小秋（化名）有親密擁抱合照，登山過夜的床位相連，還單獨出遊，逾越一般已婚男女與異性正常交往，侵害她的配偶權，請求損害賠償，要求洪與小秋連帶賠償200萬，法官以登山山屋為開放式通鋪床位，住有數十人至百人，難以證明洪與小秋逾越一般男女正常交際範圍，判決將小春請求損害賠償駁回。

小春主張，女山友小秋明知洪男已婚，與洪男自去年年初起，自行組成小隊登山，登山過程有親密擁抱之合照，並陸續共同登山過夜，時間長達4至5日，且2人床位相連，還多次因要登山而一同在外共宿。

小春認丈夫洪男與小秋行為顯已逾越一般已婚男女與異性正常交往之範圍，非社會通念所能容忍，破壞她婚姻共同生活圓滿安全，共同侵害她的配偶權。請求連帶給付新台幣200萬元。

洪男辯稱，小秋於前年3月加入登山社團，他為該社團資深山友，社團平均每月舉辦2 次活動，均舉辦於周末。依小春所提照片，多為山友合照，他倆無肢體接觸，僅為一同登山之山友，共同申請登山，為便利成功申請登山許可證，為多人登山，山屋均為大通鋪房型，難以避免多人同居一室情形，登山過程沒有親密行為。小秋也辯稱她與洪男並無肢體接觸，雖與洪去高美濕地，但在白天且僅2 、3 個小時。

法官以小春主張洪、小秋共同登山過夜床位相連，距離緊密已達比肩而眠，但登山山屋內部情形，均為開放式通鋪床位，現場管理員依隊伍報到時間及人數安排位置入住，原則上同隊人員會安排相鄰床位，洪與小秋在山屋過夜時間，各山屋均有數十位至百位以上之人入住。