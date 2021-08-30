殺死他女兒曝光 老父懇求判死 高院：過23年了判14年半

桃園林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，檢警去年重啟調查，查出是情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同另兩名男女擄走林女，凌虐殺害後焚屍，一審依殺人罪判兩人無期徒刑。被告和檢方皆上訴，台灣高等法院考量本案已發生二十多年，今將兩人改判為14年6月徒刑。

高院指出，潘子鑑、陳諭詩否認殺人，且以追訴權時效完成當理由希望免訴，但高院認定追訴權時效未完成。依多名證人和少年證述、相關證據佐證，高院認定兩人的卸責之詞不可採信。不過依證據來看，不足以認定兩人有拿濕紙摀住被害人口鼻，使被害人難以呼吸。

高院認為被告兩人只因細小緣故就殺害被害人，手段凶殘、惡性重大，使林父痛失愛女。審酌兩人分工情形、犯後態度、行凶時還很年輕，而本案發生至今已廿多年，高院參酌刑法第57條與刑罰需要性後，判兩人各14年6月刑。

檢察官雖依林父請求上訴、請求量處死刑，但高院兼顧更生改善、復歸與社會安全維護之效後，認為檢方上訴無理由。

1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢遭發現有具女性焦屍，面目全非、身分不明。當時古姓目擊者報案，檢方相驗屍體，但沒能確認被害人身分。去年5月，一名男子舉報，稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，循線查出是潘子鑑（42歲）、陳諭詩（43歲）、男子吳昶弘（40歲）和陳姓女子（38歲）所為。