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車夾「欠債不還」單 男結夥向甜甜圈店長恐嚇被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

黃男與吳女有160萬元債務糾紛，多次向吳女討未果，遂委託陳男向吳女催討債務，陳去年底與多人前往吳女經營的甜甜圈店，恐嚇「若不處理債務，大家再試看看」，並向吳女的員工恫「不怕領不到薪水，還敢來這裡上班嗎？」還製作欠錢不還文宣，夾在店外車子擋風玻璃，台中地檢署今天依強制未遂、恐嚇等罪嫌起訴陳男及4名同夥。

起訴書指出，吳女與黃男（獲不起訴處分）於2014年間起有160萬元的債務糾紛，自2019年間向吳女催討債務未果，乃委託陳男（43歲）向吳女催討債務，陳就找林男（42歲）、劉男（32歲）、賴男（43歲）、蕭男（23歲）等人加入討債。

去年12月9日，陳、林、劉等人前往台中市烏日區吳女經營的甜甜圈店，對吳女恐嚇稱「若不處理債務，大家再試試看」，並對吳女僱用的2名員工恫稱「你們老闆欠人家那麼多錢都不還，google都搜尋得到，你們還敢來這裡上班嗎？我們常會來這裡，你們都不怕以後領不到薪水，這樣做白工，你們划算嗎？」

陳男等人並事先製作「欠錢不還，茶X奶，手做點心，吳X筷」字樣，下面有吳女開立，面額160萬元的支票影本的文宣，夾放在甜甜圈店前方及附近自小客車擋風玻璃上，毀損吳女的名譽，迫使吳女清償債務。

此外，女攤販阿珠（化名）的兒子在外擔任組頭與陳男相互調牌，致積欠陳男40萬無力償還，陳等人於去年5月13日下午，前往中市太平區新光黃昏市場，明知女攤販與陳並無債務糾紛，陳在阿珠的攤位上強行要求她替子還債，並擋在攤位前，不讓她營業。

黃男與吳女有債務糾紛，向吳女討未果，黃委託陳男向吳女催討債務，陳去年底與多人前往吳女經營的甜甜圈店，恐嚇「若不處理債務，大家再試看看」，並製作欠錢不還文宣，夾在店外車子擋風玻璃，台中地檢署今天依強制未遂等罪起訴陳男及4名同夥。圖／本報資料照
黃男與吳女有債務糾紛，向吳女討未果，黃委託陳男向吳女催討債務，陳去年底與多人前往吳女經營的甜甜圈店，恐嚇「若不處理債務，大家再試看看」，並製作欠錢不還文宣，夾在店外車子擋風玻璃，台中地檢署今天依強制未遂等罪起訴陳男及4名同夥。圖／本報資料照

債務 恐嚇 薪水

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