聽新聞
test
0:00 / 0:00
車夾「欠債不還」單 男結夥向甜甜圈店長恐嚇被訴
黃男與吳女有160萬元債務糾紛，多次向吳女討未果，遂委託陳男向吳女催討債務，陳去年底與多人前往吳女經營的甜甜圈店，恐嚇「若不處理債務，大家再試看看」，並向吳女的員工恫「不怕領不到薪水，還敢來這裡上班嗎？」還製作欠錢不還文宣，夾在店外車子擋風玻璃，台中地檢署今天依強制未遂、恐嚇等罪嫌起訴陳男及4名同夥。
起訴書指出，吳女與黃男（獲不起訴處分）於2014年間起有160萬元的債務糾紛，自2019年間向吳女催討債務未果，乃委託陳男（43歲）向吳女催討債務，陳就找林男（42歲）、劉男（32歲）、賴男（43歲）、蕭男（23歲）等人加入討債。
去年12月9日，陳、林、劉等人前往台中市烏日區吳女經營的甜甜圈店，對吳女恐嚇稱「若不處理債務，大家再試試看」，並對吳女僱用的2名員工恫稱「你們老闆欠人家那麼多錢都不還，google都搜尋得到，你們還敢來這裡上班嗎？我們常會來這裡，你們都不怕以後領不到薪水，這樣做白工，你們划算嗎？」
陳男等人並事先製作「欠錢不還，茶X奶，手做點心，吳X筷」字樣，下面有吳女開立，面額160萬元的支票影本的文宣，夾放在甜甜圈店前方及附近自小客車擋風玻璃上，毀損吳女的名譽，迫使吳女清償債務。
此外，女攤販阿珠（化名）的兒子在外擔任組頭與陳男相互調牌，致積欠陳男40萬無力償還，陳等人於去年5月13日下午，前往中市太平區新光黃昏市場，明知女攤販與陳並無債務糾紛，陳在阿珠的攤位上強行要求她替子還債，並擋在攤位前，不讓她營業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言