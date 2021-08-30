車夾「欠債不還」單 男結夥向甜甜圈店長恐嚇被訴

黃男與吳女有160萬元債務糾紛，多次向吳女討未果，遂委託陳男向吳女催討債務，陳去年底與多人前往吳女經營的甜甜圈店，恐嚇「若不處理債務，大家再試看看」，並向吳女的員工恫「不怕領不到薪水，還敢來這裡上班嗎？」還製作欠錢不還文宣，夾在店外車子擋風玻璃，台中地檢署今天依強制未遂、恐嚇等罪嫌起訴陳男及4名同夥。

起訴書指出，吳女與黃男（獲不起訴處分）於2014年間起有160萬元的債務糾紛，自2019年間向吳女催討債務未果，乃委託陳男（43歲）向吳女催討債務，陳就找林男（42歲）、劉男（32歲）、賴男（43歲）、蕭男（23歲）等人加入討債。

去年12月9日，陳、林、劉等人前往台中市烏日區吳女經營的甜甜圈店，對吳女恐嚇稱「若不處理債務，大家再試試看」，並對吳女僱用的2名員工恫稱「你們老闆欠人家那麼多錢都不還，google都搜尋得到，你們還敢來這裡上班嗎？我們常會來這裡，你們都不怕以後領不到薪水，這樣做白工，你們划算嗎？」

陳男等人並事先製作「欠錢不還，茶X奶，手做點心，吳X筷」字樣，下面有吳女開立，面額160萬元的支票影本的文宣，夾放在甜甜圈店前方及附近自小客車擋風玻璃上，毀損吳女的名譽，迫使吳女清償債務。