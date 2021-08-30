歸仁雙屍案冤獄18年獲2391萬賠償 嫌太少提覆審成功

21年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，獲判無罪確定；謝因案遭關押6834天，法院裁定刑事補償2391萬9千元。謝不服聲請覆審，司法院刑事補償法庭決定撤銷原審不准的部分，發回台南高分院。

謝志宏2000年6月28日在台南看守所羈押，至2019年3月14日才獲釋放，共被羈押6834天，他請求按一日5000元計算，共3417萬元補償金；台南高分院認為再審判決已敘明是因警方製作筆錄時未錄音、錄影，偵查機關違反刑事訴訟法相關規定，認應無證據能力，不得採為證據。謝志宏在警詢的自白，因供述違反任意性，排除證據能力，但未定確實有遭警方刑求。

台南高分院認為，謝志宏遭羈押，無法逕予歸咎警方行為有違法或不當，謝及辯護人因在訴訟上對請求人有利事實主張及證據調查的聲請，仍有忽略之處，審酌謝志宏自歷時近20年的訴訟煎熬，羈押期間所受財產、精神、名譽的減損、自由受拘束等，以謝羈押期間生活水準、物價指數及幣值等差異，以每日補償3500元為適當，決定補償2391萬9千元。

謝志宏事後委任律師聲請覆審，認為台南高分院原決定漏未審酌公務員違法情節，就稱他遭羈押無法逕歸咎公務員行為違法，有違背法令之處，也未審酌對他有利事證，有調查事證、理由不備之處。