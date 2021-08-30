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親眼看她跳崖詐領3400萬保險金 父子有罪定讞一起入獄

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

婦人葉治萍4年前墜落邊坡身亡，原以為是自拍意外，但檢警追查發現她積欠數千萬債務、被診斷出乳房有腫瘤，為讓還在念大學的次子陳俊宏未來能過好生活，竟和第二任丈夫陳政賢協議由她來死，詐領3400萬元保險金。更一審依加重詐欺未遂罪各判陳政賢、陳俊宏2年6月、1年2月徒刑，另陳政賢胞姊陳慧齡協助製作葉女薪資印領清冊犯業會計法，處6月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴定讞。

葉治萍和前夫育有兩子，前夫2016年8月時溺斃，她拿到1124萬保險金，卻不夠清償因業務侵占積欠2336萬元債務。葉婦2016年底帶著讀大三的次子陳俊宏改嫁陳政賢，她先後向三家保險公司投保3400萬元意外險，受益人為陳政賢。

葉婦2017年4月24日墜落大溪區復興路百吉隧道口前十多公尺深的邊坡，當場死亡。陳政賢和陳俊宏向警方稱一家人出遊，她因下車坐在護欄上自拍時，不慎摔落。

檢警發現陳政賢、陳俊宏說詞有疑點，又陳政賢隔天即向保險公司請領1400萬元保險金，同時監聽到陳政賢對繼子說「你媽生前囑付要照顧你們」，調閱事發地點沿線監視器發現，陳政賢一行3人在意外發生前3天密集往返勘查跳崖地點，突破陳俊宏心防後，確認是加工自殺詐保險金。

一審依幫助自殺、詐欺取財、商業會計法判陳政賢3年徒刑，另依加工自殺、詐欺取財判陳俊宏1年6月徒刑，而陳慧齡犯商業會計法、詐欺取財未遂罪則判1年2月徒刑，二審維持一審見解，但被最高法院撤銷發回更審。

台灣高等法院更一審開庭時，陳俊宏承認有陪母親外出，指母親長年飽受精神轟炸、逃不出金錢與身體痛苦，但事前不知有保險金，還是檢察官告知才知保額有這麼多；陳政賢則否認犯案，稱葉治萍2014年開始就說要自殺，旁人怎麼會有警覺？

更一審認為，陳政賢位居犯罪核心角色，陳俊宏知情後也沒阻止母親自殺，還「中途加入、配合行事」，兩人根本不尊重生命、罔顧夫妻與親子之情，對社會有不良影響，依加重詐欺未遂罪各判陳政賢、陳俊宏2年6月、1年2月徒刑，另陳慧齡協助製作葉女薪資印領清冊犯業會計法，處6月得易科罰金之刑。

案件上訴，最高法院認為原審判決認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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婦人葉治萍2016年墜落山谷亡，檢警追查發現她由丈夫和兒子協助詐領3400萬元保險金。圖／聯合報系資料照片
婦人葉治萍2016年墜落山谷亡，檢警追查發現她由丈夫和兒子協助詐領3400萬元保險金。圖／聯合報系資料照片

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