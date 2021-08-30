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詐騙380本護照流竄國際黑市 8年級主嫌遭查獲送辦

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

移民署日前偵破近年最大宗詐騙中華民國護照案件，以李姓主嫌為首的偷渡集團共計詐騙取得護照380本，新北地檢署25日指揮專案小組成員拘捕李姓主嫌到案，經檢察官複訊後已聲押獲准，後續將進一步追查幕後詐取護照的上游集團。

移民署指出，國境事務大隊近2年來分別接獲英國、加拿大及美國等移民執法機關情資，在歐、亞各國機場陸續查獲大陸人士持用變造中華民國護照偷渡案件，經國境事務大隊與新北市政府警察局刑事警察大隊合作組成專案小組循線追查，偵破近年最大宗詐騙中華民國護照案件。

移民署表示，本案李姓主嫌涉嫌自2018年起，於臉書社群網站小額借款社團內刊登「國外打工2天1夜15萬元」、「出國賣黃金，當天來回，訂好機票並在機場先給2萬元，回來下飛機再給4萬元，能配合再來額滿出團」、「出國旅遊打工、澳洲辦理貸款，基本底薪6萬元起跳工作」等訊息，吸引缺錢國人上當。

移民署表示，其詐騙話術不外是先畫出大餅，諸如前往韓國幫人攜帶古董返台賺傭金、幫忙攜帶黃金前往日本賺差價、前往澳洲成功辦理貸款可分得新台幣5萬元至10萬元等。李嫌再透過中間仲介招募者，以公司代辦出國機票名目，讓夢想發筆橫財的民眾自動交出護照，許多民眾甚至依約在出國當日來到機場等候，空等一場後才發現是場騙局。

移民署表示，由於給予我中華民國護照免簽證待遇已有111個國家，人蛇集團看中我國護照此一優勢，於大量蒐購護照後加以變造，再拿至海外掩護非法偷渡者。

移民署呼籲，國人切勿因一時貪圖小利鋌而走險誤觸法令，而戕害中華民國護照在國際間的公信力。未來將持續與各國移民執法機構合作，共同查緝跨國人蛇偷渡集團之不法犯行，以強化國境管理。

移民署拘提主嫌到案，並解送至台灣新北地方檢察署。圖／移民署提供
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網路上散布招募出國訊息，實為至中國掩護偷渡，誘使多人觸法。圖／移民署提供
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移民署 護照

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