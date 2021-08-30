疫情趨緩飲宴增多 台南市東區2天查獲12件酒駕
新冠肺炎疫情趨緩，加上餐廳開放內用後，飲宴應酬隨著增加，本月27日及28日2天，台南市警一分局共取締12件酒後駕車，其中11件酒測值超過每公升0.25毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。
員警說，新冠肺炎疫情嚴峻時，警政高層擔心員警取締酒駕時，因對駕駛人進行呼氣酒測，憂心飛沬傳染增加染疫機會，減少酒測勤務，但疫情趨緩後，已陸續恢復酒測攔檢。
部分民眾因疫情放鬆，參加餐敘飲酒，並有酒後駕車行為，警方於27、28日執行防制酒駕及危險駕車路檢勤務，累計2天共計取締12件酒後駕車案件。
台南市警一分局分局長方國璽表示，顯見民眾於疫情降級後，輕忽酒後駕車危險性心存僥性，警方將持續利用各項機會宣導民眾「酒後不開車，開車不喝酒」觀念，杜絕酒駕憾事。同時會不定時擇定易發生酒駕路段加強執法取締，以建構安全、友善的交通環境，守護市民生命財產安全。
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