23年前台日混血少女遭虐成焦屍 情侶檔二審減至14年6月

桃園林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，檢警去年重啟調查，查出是情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同另兩名男女擄走林女，凌虐殺害後焚屍，一審依殺人罪判兩人無期徒刑。台灣高等法院今將兩人改判為14年6月徒刑。

1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢遭發現有具女性焦屍，面目全非、身分不明。當時古姓目擊者報案，檢方相驗屍體，但沒能確認被害人身分。去年5月，一名男子舉報，稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，循線查出是潘子鑑（42歲）、陳諭詩（43歲）、男子吳昶弘（40歲）和陳姓女子（38歲）所為。

檢方調查，當年林姓少女離家，受僱四名嫌犯合夥經營的檳榔攤，當時潘男為義務役軍人，擔心吸毒遭被害人檢舉，同時懷疑檳榔攤營收款短少是被害人所為，拘禁剃光頭髮、痛毆，林女一度逃離被抓回，最後被潘等人持開山刀砍殺、絞殺慘死。林因具軍人身分，曾說「不是她死就是我死」。

去年8月檢方依殺人罪嫌起訴4人，檢察官痛斥4人泯滅人性、推諉卸責，建請法院從重量刑。桃園地院審理時，林父（71歲）說女兒與4人沒有深仇大恨，卻「死得很悽慘」，請求法官判死刑「否則對不起女兒」。

潘坦承參與棄屍、焚屍，但否認殺人；陳諭詩則坦承殺害林女，供稱案發後多次想自首，但沒有勇氣。桃院審酌二人手段、犯罪動機，認為惡性重大，判處無期徒刑。共犯吳昶弘在逃通緝中，陳姓女子因犯案時僅15歲，由少年法庭審理。

兩名被告和檢方皆上訴，檢方認為「判太輕」，應求處死刑。高等法院8月9日傳古姓目擊者作證，他指在12月9日傍晚下班時發現離公司不遠處的草叢冒煙，擔心延燒而上前探看，卻看到一個洞裡有人形，身體在洞裡、頭朝著馬路，洞裡冒煙，餘燼下竟是手腳都沒了的人頭，嚇得報警

潘子鑑委任律師詢問「確定屍體是在洞裡嗎？」古稱是，但潘子鑑表示他只參與棄屍，第一次是丟在八德，星期六深夜改扔到平鎮並焚屍，澄清「沒有挖洞」。

潘的律師向法官表示，本件已超過追訴期時效，應該免訴。律師說，法醫師鑑定林女死亡時間應是在12月5日至7日間，依眾人的說法都是當晚就棄屍，但古姓證人卻是9日才發現餘燼中的屍體，且9日是星期三，當兵中的潘子鑑沒有不假離營紀錄，時間點不吻合。律師更質疑陳諭詩和潘子鑑已分手多年，兩人曾互告，她還吃上誣告罪，整件案子是陳女將責任推給潘子鑑。

陳諭詩被控在被凌虐的林女臉上貼上一層層的濕紙、遮住她口鼻，還打她腹部，不過陳女今仍否認犯案，稱自己忙著顧檳榔攤，「我可以測謊」。法庭上，陳女和潘互推責任，都說沒有拘禁、凌虐。

告訴代理人表示，潘子鑑以棍棒、開山刀攻擊死者，再用毛巾纏繞並插入木棍，兩被告無教化可能性，應該判處死刑。

潘子鑑和陳諭詩各自已婚，潘從事小吃業，有兩名未成年的孩子；陳女也有一名成年、一名將讀國二的孩子，遭羈押前在製作新娘婚鞋。高院原還要傳黃姓目擊者作證，但黃已失智、身體欠安，無法到庭。