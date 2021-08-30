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PO網謊稱販售商品詐財 男網友判刑1年4月
沈姓男子因缺錢花用，在臉書帳號涉嫌謊稱欲販售電競專用螢幕、重低音音響，2名劉姓被害人分別瀏覽網頁後信以為真，共匯款7500元到指定帳戶，劉遲未收到商品，報警法辦起訴。台南地院依沈觸犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，判處徒刑1年4月，案可上訴。
判決說，沈於2019年9月23日在臉書刊登佯稱欲販售「BENQ XL2430T 24吋 144HZ電競專用螢幕」不實訊息，劉姓被害人同一天下午3點多，以臉書Messenger方式與沈達成買賣，並依沈指示同一天下午4點多，操作網路銀行轉帳4100元至沈指定帳戶內。
沈再委由由不知情王姓男子前往高雄市三民區統一超商內，持提款卡以自 動櫃員機提領4100元後交給沈敬堯。
此外，沈於2019年9月24日以臉書刊登佯稱欲販售「好萊塢 雙12 重低音 800W」不實訊息，造成另一名劉姓被害人同一天晚上6點50分，以臉書Messenger方式與沈達成買賣，並依沈指示於翌日操作網路銀行轉帳3500元至沈指定帳戶，再由不知情之王姓男子前往台南市安南區某統一超商內，持帳戶提款卡以自動櫃員機提領3400元後交嚮沈。
兩名劉姓被害人遲未收到商品，沈並關閉臉書帳號才知受騙，報警法辦起訴。
法官審酌，沈不思依循正當合法途徑賺取錢財，在臉書網頁上刊登販售商品不實訊息，以此方式行騙，貪圖不勞而獲，不僅破壞人與人間交易信賴關係，侵害告訴人財產權，所為實值非難。兼衡沈犯罪所生危害尚非至鉅等一切情狀，量處其刑。王因不知情法官判無罪。
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