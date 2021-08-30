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郵局金牌業務員暗槓保費 民事判她再吐1億4344萬多元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

中華郵政瑞芳郵局張姓業務員違反銀行法，招徠887張郵政簡易壽險保單，收受保險金6億多元。張女曾被視為「金牌業務員」，但因投資失利，無力支付客戶後續保費犯行曝光，被判刑10年。郵局前年提告求償5000萬元獲准，另提刑事附帶民事訴訟求償。基隆地院近日審結，判張女應再賠郵政公司1億4344萬多元。全案可上訴。

判決指出，張女擔任瑞芳郵局業務員，負責窗口一般行政兼辦郵政簡易壽險銷售等業務。2010年起為賺取業績與收受款項、資金運用，私下承諾欲投保客戶，可以滿期保險金預扣年息4%躉繳保費，期滿後仍可領回全額保險金。

這種作法如同讓保戶享有約4%高額年息，超過當時銀行定期存款利率甚多，民眾投保趨之若鶩。張女在約6年間招攬郵政簡易壽險共887件，收受保險費6億多元，並獲郵政公司給付佣金198萬多元。

張女收取保戶躉繳的保險費後，存入自己或不知情的配偶及親屬帳戶。部分供繳納保戶後續各期保費共3億7332萬多元，部分投資基金、債券及美金保單等金融商品。張女向客戶收取的保費與繳給公司差額達2億5094萬多元，郵政公司提告求償。

張女辯稱，郵政公司侵權行為損害賠償請求權已罹於時效期間而消滅，縱認尚有請求權，應扣除前年對她取得確定執行名義5000萬元、她在2017年7月3日到10月6日繳回的4920萬多元，以及對她財產強制執行829萬多元，得請求金額應為1億4344萬多元。

法院查出，郵局雖在2013年、2016年間接到保戶客訴，但未予重視並上報查明。到了2017年6月間深入調查，仍難窺侵權全貌，才移送司法機關調查。由此可知郵政公司查案報告書僅「略知」張女侵權梗概，並非「明知」侵權行為事實，時效期間尚無從起算，難認已逾2年時效期間。

法院指出，郵政公司雖可請求張女賠償2億5094萬多元，但扣除已取得確定執行名義款項、張女已繳回款項及財產強制執行款項，請求賠償金額應為1億4344萬多元。逾此範圍則欠根據，應予駁回。

中華郵政瑞芳郵局張姓業務員違反銀行法招徠887張郵政簡易壽險保單，被判刑10年，並面臨郵政公司求償。圖／聯合報系資料照片
中華郵政瑞芳郵局張姓業務員違反銀行法招徠887張郵政簡易壽險保單，被判刑10年，並面臨郵政公司求償。圖／聯合報系資料照片

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