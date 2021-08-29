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貓咪「茶茶」遭虐撐11天仍不治 新北男涉案法辦

中央社 / 新北29日電

網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT
網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT

新北蘆洲21歲王姓男子疑因與女友分手，涉以熱水澆燙等方式虐待2人共同飼養的貓咪「茶茶」。新北市動保處今天表示，「茶茶」被救出後送醫，撐了11天仍不治。王男被函送法辦。

新北市政府動物保護防疫處指出，蘆洲區21歲王姓男子疑因與女友分手，為求復合涉嫌虐待2人共同飼養的貓咪「茶茶」，17日把毆打及澆熱水等方式虐待「茶茶」過程拍下並傳給女友。

動保處表示，在相關人士通報及警方協助下，當天晚上就前往其住處破門救援，雖將「茶茶」救出，並送醫急救，雖經過11天的救治，但「茶茶」仍因傷勢過重於28日死亡。

動保處指出，無法挽回1條寶貴的生命，深感痛心，已會同警方蒐證並於19日將王男函送法辦。依動保法規定，王男恐面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

動保處表示，希望司法單位早日將施暴者依法嚴懲，並呼籲立法院針對動保法修法，提高刑責及罰金，對於施虐者嚴懲絕不寬貸。

動保法 貓咪

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