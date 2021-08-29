建商在茶葉禮盒放1萬元現金 里長收下配合所求判2年

基隆市1名郭姓里長收受建商放了1萬元現金的茶葉禮盒，並配合建商訴求的候車亭設置位置，讓建商不須重新規畫消防安檢設計。基隆地院審理時，郭姓里長坦承犯行，被依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年。全案可上訴。

判決指出，郭男擔任里長期間，一家建商發現建案基地前的公車候車亭妨礙施工，向基隆市政府工務處提出拆遷申請。同年7月25日會勘後，市府同意建商暫時拆遷，在鄰近國宅社區前花圃處搭建臨時候車亭。

建案完工後，建商向基市府申請會勘是否仍須遷移回候車亭原址。郭男去年5月29日代表該里出席，反映里民意見。郭指暫設候車亭影響當地里民行車安全，要求將公車候車亭恢復到舊址設置。

基隆市政府依會勘決議，要求建商將候車亭恢復在舊址設置。建商人員認為，若恢復在舊址設置，將影響建案消防救災空間設計，並須重新規畫建案消防安檢設計，拖延使用執照取得進度，希望郭代表里民，反映同意候車亭位置微調意見。

去年會勘後不久，建商廖姓、簡姓人員私下與郭協商候車亭設置位置，6月2日下午簡由廖指示在建案工地現場交付裝有1萬元現金紅包的茶葉禮盒給郭，請求郭配合代表里民反映同意候車亭微調意見。

郭離開建案現場後半個多小時，開啟茶葉禮盒發現1萬元現金，明知此為簡求其配合的賄賂，基於不違背職務收受賄賂犯意，撥打電話給簡暗允同意協助建議市府將微調候車亭位置。

去年6月18日郭和簡前往公車處討論相關事宜後，建商7月3日將候車亭舊址微調設計圖，發函給基隆市公車處、基隆市政府工務處、基隆市安樂區公所、樂一里辦公室無反對意見，市府7月23日函覆原則同意。

案經基隆地檢署簽分及指揮法務部調查局桃園市調查處偵查起訴，郭男在法院準備程序及審理時，均供承犯行，法院以事證明確，認定違反貪汙治罪條例。