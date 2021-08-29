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網友批評大陸妹賣靈肉當小三 她回嗆「心殘的人」遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市錢姓女子去年底在臉書瀏覽網頁時，發現張姓網友批評對岸女子「追求物質金錢出賣肉體和靈魂...我身邊就一堆當人小三的大陸妹」，引發錢女不滿，數度在張的文章下留言，除了辱罵髒字外，還詛咒張「你是正宮嗎？說不定處在小三邊緣」、「下36層地獄」、「心殘的人真正可悲」，張向提告，台中地院依公然侮辱罪，判錢女拘役20天，得易科2萬。

判決指出，錢姓女子（43歲）在去年11月22日在臉書瀏覽時，發現張姓網友發表文章，寫有「看到這些可憐的女人，更痛恨那些可憐的小三」、「為了追求物質金錢出賣肉體和靈魂，更可惡的還是我們大陸妹」、「我身邊就一堆當人小三的大陸妹…」的貼文，引發錢女不滿。

錢女在張的文章下方留言，「說事就說事，還不忘牽扯一堆，別人的事干你屁事，是睡了你的男人嗎」、「你不是已經遭到報應了嗎？生前天天洗腎，應該死後加上詛咒大陸姐妹這一條，應該要下36層地獄了吧」、「你現在是正宮嗎？說不定也處在小三邊緣」、「你是台灣人嗎？輪到你來詛咒大陸姐妹嗎？你人殘就算了，心殘的人才是真正的可悲」等文字辱罵張姓網友，張發現後，據此向豐原警分局提出公然侮辱告訴。

錢姓女子到案後，承認留言都是她所為，但不願意與張姓網友調解，全案由台中地檢署偵結起訴後，聲請簡易判決處刑。

台中地院審理後，檢視錢女的言論，認為錢女留言內容，傳述張姓網友或其配偶與他人有婚外情的言論，已構成散布文字誹謗，且男女間是否有婚外情一事，純屬他人私德，縱錢女在主觀上確信屬實，也難認與公共利益有何關聯，誹謗的內容，就算屬實，也不足為本件免罰的事由，依公然侮辱罪，判拘役20天，得易科2萬元，可上訴。

台中市錢姓女子去年底不滿張姓網友在臉書發表的言論，留言辱罵，遭張提告後，台中地院判錢女拘役20天，得易科2萬元。圖／報系資料照
台中市錢姓女子去年底不滿張姓網友在臉書發表的言論，留言辱罵，遭張提告後，台中地院判錢女拘役20天，得易科2萬元。圖／報系資料照

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