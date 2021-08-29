大叔冒用兒子帳號結識國中妹 誘拍裸照害兒被辦

黃姓男子前年6月以兒子名義在網路遊戲認識A姓國中少女，引誘A女自拍裸露下體的猥褻照片傳給他觀賞，A女升上高中後，黃男還藉著兒子是A女高中體育班學長身分，透過兒子在校學弟妹逼問A女被害經過，害得A女不敢再到學校上課，成績大受影響；刑事部分，黃男被依兒童及少年性剝削防制條例判刑2年定讞，民事則要賠償A女、A女父親共6萬元確定。

判決指出，黃姓男子私下登錄兒子（兒子不起訴）網路遊戲帳號，在遊戲中結識正就讀國三的A女，兩人認識約1個多月，黃男先是傳送下體裸照給A女，再引誘A女自拍裸露下體的猥褻照片傳給他觀賞。

後來A女經免試保送至某高中體育班後，黃男繼續假冒兒子身分，利用他兒子是同校畢業學長身分，私訊在校學弟妹反覆追問A女被害經過；後來A女私傳裸照過程經過不斷傳送，害得她不敢再到校上課，A女父親發現女兒學業及體育成績大受影響，追問之下整件事才曝光。

警方原以為是黃男兒子涉案，去年9月27日帶著他兒子至家中搜索，黃男正好在家，一看到警方押著兒子進屋，發現他的行為害得兒子被法辦，當場坦承他才是引誘A女拍照的始作俑者，交出手機、筆電供警方採證。

刑事部分，高雄地方法院依兒童及少年性剝削防制條例判刑2年，檢方認為判刑過輕上訴二審，高等法院高雄分院合議庭認為，黃男並未施以壓迫或用財物誘惑A女，加上犯後積極表達和解意願，只是被A女、A女父親拒絕，考量犯後態度維持一審判決，經最高法院駁回上訴定讞。