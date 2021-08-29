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冒充漂亮同學網戀騙錢花 遇痴情男奔台東求約會被揭穿

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東市李姓女子缺錢，異想天開冒充長相漂亮的黃姓女同學和同學姐姐，在臉書腳踏兩條船。（取材自ingimage）
台東市李姓女子缺錢，異想天開冒充長相漂亮的黃姓女同學和同學姐姐，在臉書腳踏兩條船。（取材自ingimage）

台東市李姓女子去年缺錢，異想天開冒充長相漂亮的黃姓女同學和同學姐姐，在臉書腳踏兩條船，藉談戀愛要求陳姓、林姓「男子」提供零花，事後其中一人為愛跑到台東要求約會才被拆穿。李女承認戀愛詐騙並賠償對方損失，台東地方法院法官依詐欺罪判處李女搶救90日，易科罰金是她詐得金額的13倍以上。

中國大陸有一名男子近期因照顧「正妹女友」而照顧對方姑媽生活起居3年，事後發現女友竟然是姑媽假扮。台東也有一名21歲的李姓女子在Instagram下載以前黃姓女同學及黃女姐姐照片，在Facebook申請2個帳號談起網戀，再撒嬌要求男子提供零花。

檢警調查，李女透過線上遊戲和遠在北部的林姓、陳姓男子交往，以黃女姐妹照片及開通的臉書假帳號取信2人，詐騙6487元，但其中林姓男子初戀情熱，2個月後咸認為不住思念，從北部跑到台東要找漂亮的新女友一起慶生，但李女不斷推托，他察覺有異報警，才發現和他「戀愛」的女友並非本人，相當崩潰。

李女承認詐騙2人，只因為沒有錢花，所以想找男友當提款機，卻又覺得自己不夠漂亮，所以找了以前被公認漂亮的班上黃姓女同學姐妹照片使用，藉以吸引異性，本想日後找理由分手，卻想不到才2個月還來不及談分手就被揭穿。

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