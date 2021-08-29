影／酒後嫌菜太鹹吵起來 客人、老闆大街拉扯全送法辦

台中市陳姓男子等7人今天凌晨4時許，在南屯區干城街一家餐酒館消費時，因不滿店家「菜太鹹」，雙方爆發口角、肢體衝突後，驚動警方出動20警力到場，並將情緒激動的消費者，以優勢警力壓制後，帶回派出所管束，全案帶回卓姓業者、陳姓男子等雙方11人，警方認定11人已涉刑法聚眾鬥毆罪，依法送辦。

台中市第四警分局黎明所在今天凌晨4時許獲報，南屯區干城街一家餐酒館有打架糾紛，警方派遣20名警力到場查處，其中陳姓男子（33歲）在警方到場時，未戴口罩對警員咆哮，遭警方以優勢警力壓制在地後，帶回派出所約束，並帶回卓姓業者與陳姓男子的朋友等10人詢問。

經查，陳姓男子與朋友等7人，今天凌晨在南屯區干城街餐酒館消費，酒後因不滿菜色，在店內高聲質疑店家的「菜太鹹」，引發卓姓業者（28歲）與工作人員等4人，與陳一方發生口角，進而在店內拉扯，以致於驚動警方到場，過程中情緒激動的陳，因肢體拉扯而導致眉角擦傷。

台中市第四警分局表示，全案經查後，確認為餐酒館與顧客的消費糾紛引起，暫無其他利益因素，經詢問後，將依刑法聚眾鬥毆罪，將雙方人等11人，函送台中地檢署偵辦，並清查涉案人背景、活動狀況、據點等，以有效掌控、防制不法。

另外現場陳姓男子未戴口罩咆哮，經警方勸導仍拒絕配戴，四分局將依未戴口罩蒐證資料，函請主管機關，依違反傳染病防治法開罰。