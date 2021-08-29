老婦人貧病交加請求扶養費 法官以她從未養過兒女駁回

唐姓老婦人因罹患類風溼性關節炎，無法工作請求兒女支付扶養費，她的兒女則以母親和父親離婚後，母親從未扶養或照顧過他們拒絕。台南地院法官認為，唐婦沒有正當理由在兒女年幼時未盡扶養義務，駁回她請求，並裁准唐的兒女免除扶養母親義務。

唐老太太說，她於1979年和先生結婚後生下兒子，不久即與先生離婚，但雙方仍同居，並於1986年生下女兒後，她即搬離與前夫同居處所獨立生活。在兒女成長過程中，她因為沒有工作收入，多次因吸毒入監服刑，未能善盡人母扶養與照顧義務。

但她從2008年罹患類風溼性關節炎後，骨骼嚴重變形，無力參與勞動生產，長年處於貧病交加窘境，生活無法自力維持，不得已向兒女請求扶養，每月每人各約9500元。

唐的兒女則以母親沒有養育過他們，不願意扶養，請求法官依法免除扶養母親義務。

法官經查，唐老太太因罹患類風溼性關節炎致無工作能力，生活無法自力維持。唐前夫到庭證稱，前妻沒有扶養過兒女，兒女是由他母親用他父親的終生俸扶養。