服勞役做假翁茂鍾50萬交保 檢方抗告遭駁回

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准服社勞役，涉嫌串同台南員警造假紀錄被收押5個月，台南地方法院24日（周二）開庭，翁當庭認罪，承諾餘生多做公益，請求交保，法官裁准以50萬元交保，限制住居，每天到警局報到。檢方不服25日抗告，台南高分院合議庭認翁已認罪，歷次面對案件偵查、審判程序均遵期到庭，坦然面對，駁回抗告。

台南地檢署今認翁於審理中並未如實交代共犯結構，原先羈押的原因並未消滅，且仍有逃亡與串證之虞，25日提起抗告。檢方指出，主任檢察官與承辦檢察官、公訴檢察官於法院裁定停止羈押後，旋即召開專案會議針對該裁定的適法性與妥當性進行討論，均認翁茂鍾當初的羈押理由係有逃亡及勾串共犯之虞。

同時，考量翁茂鍾仍有前案未實際履行的刑期待執行，其家人仍旅居國外，且檢方尚有偵查案件偵辦翁的其他共犯，翁於審理中並未如實交代共犯結構，其原先羈押的原因並未消滅，仍有逃亡與串證之虞。

合議庭認為，檢察官認另有共犯，卷內並無任何偵查資料可供參酌，起訴書甚至未認定另有高階警官為本案共犯，且檢察官以翁前有執行刑罰取巧的行徑，遽行推論翁有必有逃亡或逃亡之虞，論理過於跳躍，難以採取。