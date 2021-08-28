婦人兩度在服飾店行竊 法官考量罹癌病重判免刑
余姓婦人兩度在服飾店行竊遭警查獲，士林地院審理後認為，余婦雖另有多次偷竊前科，但疑因心理疾病所致，且現已罹癌臥病在床，已無處罰余婦的必要與可能，日前判決免刑。
士林地方法院判決書指出，余姓婦人於民國109年6月、8月間，先後至台北市北投區同一家服飾店行竊，共得手約新台幣6000元的洋裝與上衣。警方調閱監視器畫面查出余婦涉案，士林地檢署依竊盜罪起訴余婦。
士院開庭時，余婦未到庭，由曾姓同居人擔任輔佐人出庭代為認罪，曾男並提出余婦臥病在床的照片、診斷證明書。
承審法官認為，余婦先前多次犯竊盜罪，執行完畢後5年內再犯，應論以累犯並加重其刑，但依前案判決書記載，余婦患有憂鬱症，情緒低落時有竊盜衝動，竊盜動機似因心理疾病所致。
法官考量，余婦在服飾店行竊應是受疾病牽累，並非貪於逸樂或懶於工作，事後也透過同居人賠償，再審酌余婦現重病在床且為中低收入戶，應無再犯之虞，現實上也無法要求余婦入監，即使處以罰金也難以執行，不過增添余婦生計困難而已。
判決指出，單就刑罰的教化或應報目的而論，已無處罰余婦的必要與可能，因此即使依刑法第59條情堪憫恕規定減輕其刑仍嫌過重，因此判決免刑。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言