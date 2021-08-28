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婦人兩度在服飾店行竊 法官考量罹癌病重判免刑

中央社 / 台北28日電

余姓婦人兩度在服飾店行竊遭警查獲，士林地院審理後認為，余婦雖另有多次偷竊前科，但疑因心理疾病所致，且現已罹癌臥病在床，已無處罰余婦的必要與可能，日前判決免刑。

士林地方法院判決書指出，余姓婦人於民國109年6月、8月間，先後至台北市北投區同一家服飾店行竊，共得手約新台幣6000元的洋裝與上衣。警方調閱監視器畫面查出余婦涉案，士林地檢署依竊盜罪起訴余婦。

士院開庭時，余婦未到庭，由曾姓同居人擔任輔佐人出庭代為認罪，曾男並提出余婦臥病在床的照片、診斷證明書。

承審法官認為，余婦先前多次犯竊盜罪，執行完畢後5年內再犯，應論以累犯並加重其刑，但依前案判決書記載，余婦患有憂鬱症，情緒低落時有竊盜衝動，竊盜動機似因心理疾病所致。

法官考量，余婦在服飾店行竊應是受疾病牽累，並非貪於逸樂或懶於工作，事後也透過同居人賠償，再審酌余婦現重病在床且為中低收入戶，應無再犯之虞，現實上也無法要求余婦入監，即使處以罰金也難以執行，不過增添余婦生計困難而已。

判決指出，單就刑罰的教化或應報目的而論，已無處罰余婦的必要與可能，因此即使依刑法第59條情堪憫恕規定減輕其刑仍嫌過重，因此判決免刑。可上訴。

竊盜 偷竊

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