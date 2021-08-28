台灣護照好用 人蛇集團騙取供陸人偷渡歐美
台灣護照在2021年被評為第31名好用的護照，可以在146國享有免簽或優惠簽證待遇，人蛇集團看準這個優勢，透過臉書等網站以詐騙手法大量蒐購護照後加以變造，再拿至海外掩護非法偷渡者，移民署與新北市警局日前合作偵破近年最大宗詐騙中華民國護照案件，查獲380本護照，並逮捕偷渡集團的李姓主嫌到案。
移民署國境事務大隊近2年來分別接獲英國、加拿大及美國等移民執法機關情資，在歐、亞各國機場陸續查獲大陸人士持用變造中華民國護照偷渡案件，國境事務大隊與新北市政府警察局刑事警察大隊合作組成專案小組追查，發現本案李姓主嫌涉嫌自107年起在臉書社群網站小額借款社團內刊登「國外打工2天1夜15萬元」、「出國賣黃金，當天來回，訂好機票並在機場先給2萬元，回來下飛機再給4萬元，能配合再來額滿出團」、「出國旅遊打工、澳洲辦理貸款，基本底薪6萬元起跳工作」等訊息，吸引缺錢國人上當。
國境事務大隊表示，詐騙集團先畫出大餅，以前往韓國幫人攜帶古董返台賺傭金、幫忙攜帶黃金前往日本賺差價、前往澳洲成功辦理貸款可分得新台幣5萬元至10萬元等利誘，再透過中間仲介招募者，以公司代辦出國機票名目，讓夢想發橫財的民眾交出護照，到要出國那天來機場空等一場後，才發現是一場騙局。還有被害人更慘，搭機出國協助該集團帶貨、貸款後，結果護照在國外被竊，只能向外館申請「入國登記證」，或是返台後白忙一場沒有收到報酬才報案。
專案小組25日於台北市將李姓主嫌逮捕到案，並依違反護照條例移送新北地檢署複訊並聲押獲准，後續將進一步追查幕後詐取護照的上游集團，移民署將持續與各國移民執法機構合作，共同查緝跨國人蛇偷渡集團不法犯行，以強化國境管理，並呼籲民眾勿貪圖小利而誤觸法令，也見間戕害我國護照在國際間的公信力。
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