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高雄男臉書發布不實確診訊息 遭判罰6萬元

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名董姓男子曾聽信謠言，便在社群網站上公開張貼有人確診肺炎遭隔離等相關訊息；經查並非事實，且有多人截圖為證，後由檢警介入偵辦，即使董男皆坦承犯行，事後也於社群網站發文澄清，橋頭地方法院刑事簡易判決，仍將他依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，處6萬元罰金。

判決指出，去年3月20日晚上，董男透過臉書在「路竹大小事」社團網站上，公開張貼「一甲跟高新後面各有一人武漢確診，救護車已送至醫院隔離，她們有到過路竹豬血湯隔壁米粉炒，去過高新，去過路竹全聯，請告知其他人」。

董男的貼文中還指出，「三個人是同一個家庭，是在豬血湯隔壁賣羊肉的，家住一甲，在路竹賣羊肉」。經查發現董男，發出不實消息散布於眾，足生損害於公眾對於疫情訊息認知的正確性，該貼文也由5人截圖為證。

警詢、偵查期間，董男皆坦承不諱，檢方向院方聲請簡易判決；院方認為，未經查證就在社群網站散佈疫情不實訊息，造成公眾恐慌，行為實屬不該。

院方審酌，董男無前科紀錄，犯後坦承犯行，且張貼不實訊息後，便在社群網站發文澄清，橋頭地方法院刑事簡易判決，將他依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，處6萬元罰金，全案可上訴。

高雄一名董姓男子未經查證，於臉書張貼不實訊息，由橋頭地方法院刑事簡易判決，將他依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，處6萬元罰金。記者陳弘逸／攝影
高雄一名董姓男子未經查證，於臉書張貼不實訊息，由橋頭地方法院刑事簡易判決，將他依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，處6萬元罰金。記者陳弘逸／攝影

疫情 肺炎 救護車

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