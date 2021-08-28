臉書留言陳時中買「中國疫苗」 男子未求證判罰3000元

李姓男子在臉書留言，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中買了「中國疫苗」、「也買來路不明的疫苗」，因正值疫情第三級警戒時期，疫苗來源是全民所注意的議題，高雄地方法院法官認為李捨棄輕易查證的方式，在網路散布不實留言，依違反社會秩序維護法判處3000元罰鍰。

判決指出，李姓男子在今年5月底至6月初，在臉書社群網站與網友對話，發布公開留言「你陳時中大人已經批准了，他自己也有買了你說的中國疫苗了，別在那邊憨了」、「陳時中現在也買來路不明的疫苗」，經網友截圖舉發，中央疫情指揮中心發函警政署查辦散布不實謠言，影響公共安寧。

李姓男子在法院陳述，並不認為陳時中有買來路不明的疫苗，只是回覆網友留言。