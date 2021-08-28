臉書留言陳時中買「中國疫苗」 男子未求證判罰3000元
李姓男子在臉書留言，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中買了「中國疫苗」、「也買來路不明的疫苗」，因正值疫情第三級警戒時期，疫苗來源是全民所注意的議題，高雄地方法院法官認為李捨棄輕易查證的方式，在網路散布不實留言，依違反社會秩序維護法判處3000元罰鍰。
判決指出，李姓男子在今年5月底至6月初，在臉書社群網站與網友對話，發布公開留言「你陳時中大人已經批准了，他自己也有買了你說的中國疫苗了，別在那邊憨了」、「陳時中現在也買來路不明的疫苗」，經網友截圖舉發，中央疫情指揮中心發函警政署查辦散布不實謠言，影響公共安寧。
李姓男子在法院陳述，並不認為陳時中有買來路不明的疫苗，只是回覆網友留言。
高雄地方法院簡易庭法官認為，疫情指揮中心指揮官陳時中在答覆媒體詢問時，不只一次提到沒有開放「中國疫苗」，且我國購買或受贈的疫苗來源，都由疫情指揮多次說明，也有相關新聞或衛生福利部、疾管家等相關網站可供查詢，李明知留言不實，且沒進一步求證便在臉書上公開不實留言，足以影響公共安寧、對社會造成危害，確已違反社會秩序維護法。
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